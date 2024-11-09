Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Diikuti 1.318 Peserta dari 31 Provinsi Indonesia, Kejuaraan Nasional INKAI 2024 Resmi Dimulai

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |19:36 WIB
Diikuti 1.318 Peserta dari 31 Provinsi Indonesia, Kejuaraan Nasional INKAI 2024 Resmi Dimulai
Menpora Dito Ariotedjo hadiri Kejurnas INKAI 2024. (Foto: Ist)
JAKARTA - 31 Provinsi meramaikan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate INKAI 2024 yang digelar di GOR Olahraga dan Rekreasi Ciracas, Jakarta Timur, pada 6-10 November 2024. Sebanyak 1.318 karateka siap berjuang menjadi yang terbaik di turnamen karate tesebut.

Sesuai agenda, acara dimulai dengan pelatihan 130 wasit juri INKAI pada 6-7 November 2024. Kejuaraannya sendiri baru berlangsung pada 8-10 November 2024

Kejurnas INKAI 2024 dihadiri oleh Menpora RI Dito Ariotedjo, Ketua Umum PP INKAI Laksda TNI Dr. Ivan Yulivan, dan dibuka oleh Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purn. Marciano Norman dan dihadiri pula oleh Presiden Japan Traditional Karate Association (JTK) Yuko Takahashi serta legenda Karate Jepang Masuhiko Tanaka dari JTKA dan seluruh Dewan Guru, para Guru Madya, para Ketua Propinsi, para Ketua Afiliasi INKAI pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Kejurnas INKAI kali ini di Ketuai oleh Laksamana Pertama TNI Dr. Hariyo Poernomo S.E., M.M, M.Tr Opsla., M.Han.

Dalam acara pembukaan ini, juga dilaksanakan penyematan sabuk hitam kehormatan INKAI kepada bapak Menpora RI. Dito pun mengapresiasi pemberian sabuk hitam kehormatan tersebut.

"Ini bukan hanya penghargaan, tetapi juga sebuah simbol persaudaraan dan komitmen yang kita junjung bersama dalam memajukan olahraga karate di Indonesia,” ungkap Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Menpora Dito Ariotedjo hadiri Kejurnas INKAi 2024

Dalam momen itu, Menpora Dito memilki pesan spesial kepada adik-adik Karateka yang tampil di Kejurnas INKAI 2024. Ia berharap ajang ini bisa menjadi wadah untuk memperlihatkan diri agar bisa mewakili Indonesia di kancah internasional.

"Karate Indonesia merupakan suatu olahraga yang sangat besar. Kita berharap Karateka INKAI kedepan bisa lebih banyak menyumbangkan medali di Sea Games dan Asian Games dan kejuaraan lainnya. Peserta disini seribu lebih, saya berharap dari seribu ini dapat ditemukan bibit-bibit yang bisa kita dorong dan support untuk wajib menang hingga di kompetisi tingkat dunia,” lanjut Diti.

Selain itu Menpora juga mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pengurus Pusat INKAI atas dedikasi dan komitmennya dalam menyelenggarakan kejuaraan ini.

