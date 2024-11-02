Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Khabib Nurmagomedov vs Jon Jones, Siapa yang Layak Disebut GOAT di UFC?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |09:34 WIB
Khabib Nurmagomedov vs Jon Jones, Siapa yang Layak Disebut GOAT di UFC?
Mantan petarung UFC, Khabib Nurmagomedov. (Foto: Instagram/khabib_nurmagomedov)
DALAM sepakbola julukan Great of All Time (GOAT) selalu menjadi perdebatan di antara Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Menariknya di UFC pun sama, bedanya perdebatan itu terjadi di antara Khabib Nurmagomedov vs Jon Jones.

Menurut pengamat UFC, Joe Rogan, baik Khabib dan Jon Jones adalah petarung yang hebat dan layak disebut GOAT. Namun, jika memilih satu, maka saat ini ia memilih Jon Jones.

Rogan menilai bahwa Jones layak menyandang status GOAT daripada Khabib Nurmagomedov. Pengamat UFC tersebut mengatakan kenapa Jones lebih baik dari Khabib, sebagai petarung terbaik sepanjang masa.

Jon Jones

“Saya pikir jika anda melihat awal karier Jones dia memenangkan gelar pada awal karirnya pada 2011, sejak itu dia bertarung untuk gelar dari pada pertarungan lain. Dia pastinya menjadi pemenang,” ujar Rogan.

“Dia meraih gelar sebagai petarung termuda yang pernah memenangkan gelar UFC, dia mengalahkan Mauricio ‘shogun’ Rua yang merupakan legenda, lalu melihat cara mendominasi petarung lainnya” lanjut Rogan.

Penobatan Khabib Nurmagomedov bukan tanpa alasan, Khabib mampu mengalahkan Justin Gaethje. Setelah Khabib pensiun ia menginginkan UFC menempatkannya pada peringkat 1 di daftar P4P.

Jika melihat pencapaian kedua petarung tersebut, mereka masing-masing memiliki keunggulan yang pantas untuk diberikan status GOAT. Namun dilihat dari eksistensi mereka, Jones 27-1 dan masih berkarir di UFC, sedangkan Khabib Nurmagomedov sudah menyatakan pensiun dengan rekor 29-0.

Jones sendiri akan kembali ke octagon setelah cedera dada yang dideritanya, pada gelaran UFC 309, Madison, Amerika Serikat.

Jones menghadapi pertarungan di UFC 309 melawan Stipe Miocic, yang akan menjadi duel perebutan sabuk juara UFC kelas heavyweight. Pertarungan antara keduanya akan disiarkan langsung di Mola TV pada 17 November 2024.

Dengan demikian perbincangan siapa yang pantas mendapatkan status GOAT dalam UFC masih menjadi perdebatan berbagai kalangan yang mengikuti UFC.

