Hasil Semifinal Korea Masters 2024: Tampil Perkasa, Putri Kusuma Wardani Genggam Tiket Final!

HASIL semifinal Korea Masters 2024 sudah diketahui. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil menggenggam tiket final usai mengalahkan wakil Taiwan, Chiu Pin-Chian.

Putri KW -sapaan akrab Putri- tampil perkasa di Iksan City, Iksan, Korea Selatan pada Sabtu (9/11/2024) pagi WIB. Dia pun berhasil memenangkan pertandingan dalam dua gim langsung dengan skor identik 21-13 dan 21-13.

Jalannya Pertandingan

Putri memulai gim pertama dengan penampilan kurang meyakinkan. Pebulu tangkis kelahiran Tangerang itu tertinggal empat poin beruntun dari Chiu. Dia sempat kehilangan banyak poin di awal gim pertama.

Namun demikian, Putri akhirnya berhasil bangkit dengan pola permainan efektif. Dia pun sukses mengungguli Chiu pada jeda interval gim pertama dengan skor meyakinkan 11-6.

Setelah jeda, Putri KW tak menurunkan intensitas serangannya. Pebulu tangkis berusia 22 tahun itu mampu membuat Chiu kesulitan mengembangkan permainan. Akhirnya, Putri berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 21-13.

Memasuki gim kedua, Putri kembali tertinggal di awal pertandingan. Chiu yang bermain cepat mampu mencuri dua poin secara beruntun. Namun, Putri KW langsung memperbaiki pola permainannya.

Dia berhasil mengejar ketertinggalan dan membalikkan keadaan dengan permainan efektif. Pada jeda interval gim kedua, Putri KW akhirnya berhasil mengungguli Chiu dengan skor 11-6.