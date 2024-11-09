Jadwal dan Link Live Streaming Semifinal Korea Masters 2024 di Vision+: Ada 3 Wakil Indonesia!

JADWAL dan link live streaming semifinal Korea Masters 2024 di Vision+. Ada 3 wakil Indonesia yang siap tempur di babak semifinal.

Kejutan demi kejutan telah tersaji di Korea Masters 2024. Setelah melewati babak kualifikasi, 32 besar, 16 besar, dan perempatfinal yang sengit, kini BWF Korea Master akan sampai pada tahap penentuan juara, yakni babak semifinal hingga final.

Laga semifinal Korea Masters 2024 digelar pada hari ini, Sabtu (9/11/2024). Sementara itu, pertandingan final digelar pada Minggu 10 November 2024.

Turnamen yang digelar di Iksan Gymnasium, Iksan City, Korea Selatan ini akan mencapai puncaknya pada akhir pekan ini. Para penggemar bulu tangkis Tanah Air tentu sangat menantikan penampilan para wakil Indonesia yang berhasil melaju ke babak semifinal.

Simak jadwal semifinal hingga final BWF Korea Masters 2024 berikut:

Babak Semifinal - Sabtu, 9 November 2024

09.00 WIB - SPORTSTARS

09.00 WIB - SPOTV

Nonton semua matchnya dengan klik di sini.

Babak Final - Minggu, 10 November 2024

09.00 WIB - SPORTSTARS

09.00 WIB - SPOTV

Nonton semua matchnya dengan klik di sini.