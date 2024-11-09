Hasil Semifinal Korea Masters 2024: Dejan/Gloria Menang Cepat 36 Menit atas Pasangan Tuan Rumah, Melenggang ke Final!

HASIL semifinal Korea Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, sukses meraih kemenangan atas wakil tuan rumah, Ko Sung Hyun/Eom Hye Won, dalam waktu cepat. Hasil ini membawa mereka lolos ke final.

Duel Dejan/Gloria melawan Ko/Eom berlangsung di Iksan City, Iksan, Korea Selatan pada Sabtu (9/11/2024) pagi WIB. Dejan/Gloria berhasil mengunci kemenangan atas duet Korea Selatan dalam dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-7 dalam waktu 36 menit saja.

Jalannya Pertandingan

Dejan/Gloria mengawali pertandingan dengan penampilan kurang baik di gim pertama. Keduanya tampak kesulitan menghadapi permainan cepat yang diterapkan oleh Ko/Eom.

Situasi ini membuat Dejan/Gloria kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Pada jeda interval gim pertama, duet Indonesia itu akhirnya harus mengakui keunggulan Ko/Eom dengan skor 9-11.

Setelah jeda, Dejan/Gloria berhasil mengembangkan pola permainannya menjadi lebih baik. Mereka berhasil mengejar ketertinggalan dan menyamakan kedudukan menjadi 14-14.

Dejan/Gloria tak mau kehilangan momentum. Keduanya terus menggedor pertahanan Ko/Eom hingga akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan gim pertama dengan skor 21-18.