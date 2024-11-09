Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Menang Dramatis, Putri Kusuma Wardani Kaget Bisa Revans atas Sim Yu-jin di Perempatfinal Korea Masters 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |09:41 WIB
Menang Dramatis, Putri Kusuma Wardani Kaget Bisa Revans atas Sim Yu-jin di Perempatfinal Korea Masters 2024
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

IKSAN CITY – Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), mengaku kaget bisa menang dramatis dan sukses revans atas Sim Yu-jin di perempatfinal Korea Masters 2024. Dia tak menyangka bisa membalikkan keadaan di poin-poin krusial.

“Bersyukur Alhamdulillah untuk hasil hari ini. Pertandingan yang sangat menegangkan dari awal sampai akhir, saya tidak menyangka bisa menang dengan kondisi tadi,” kata Putri KW dikutip dari rilis PBSI, Sabtu (9/11/2024).

Putri Kusuma Wardani

“Sudah pasrah sebenarnya di gim ketiga, tapi saya terus berusaha, berjuang, bagaimana tidak melakukan kesalahan sendiri karena satu kesalahan saja Sim Yu Jin bisa memenangkan pertandingan,” tambahnya.

Dengan hasil tersebut, Putri KW sukses melakukan revans atas pemain ranking 36 dunia itu. Dalam pertemuan terakhir di final Taiwan Open 2024 lalu, dia tumbang dari Sim Yu Jin. Dia pun mengungkapkan kunci kemenangannya hari ini.

“Saya tidak memikirkan apa-apa, hanya bagaimana bolanya masuk dulu saja saat tertinggal jauh itu. Selain itu, saya coba mengubah cara netting saya menjadi lebih lambung dan bermain panjang-panjang, meredam kelebihan pukulan dia. Sim Yu Jin di gim kedua sampai gim ketiga sudah membaca permainan saya, dia bisa mendikte saya,” jelas pemain kelahiran Tangerang itu.

Putri KW pun melangkah ke semifinal Korea Masters 2024 untuk bersua unggulan kelima, Chiu Pin-Chian dari Taiwan. Dia pun berharap bisa naik podium tertinggi di turnamen level Super 300 itu.

“Senang bisa kembali ke empat besar tapi saya harus berjuang lagi besok agar bisa naik podium lagi,” ucap Putri KW.

