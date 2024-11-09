Berstatus Ganda Putri Baru, Lanny Tria/Siti Fadia Bakal Main Tanpa Beban di Kumamoto Masters 2024

JAKARTA - Perjalanan pasangan ganda putri baru Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti cukup luar biasa mengingat mereka meraih hasil manis di dua turnamen di Surabaya. Dengan bermodalkan hasil manis itu, Lanny/Siti mencoba untuk tak menjadikan beban, malahan semakin percaya diri untuk menghadapi Kumamoto Masters 2024.

Pada debutnya di Surabaya, Lanny/Fadia meraih 1 gelar juara dan 1 runner-up. Satu gelar juara tersebut didapat di Indonesia International Challenge 2024 dan runner-up di Indonesia Masters II 2024 Super 100.

"Hasilnya lumayan cukup bagus, tapi di Super 100 yang final mungkin karena kondisi yang kurang fit jadi banyak melakukan kesalahan," kata Fadia saat ditemui awak media di Pelatnas PBSI, dikutip Sabtu (8/11/2024).

Pasangan anyar tersebut mengaku sudah menemukan chemistry yang pas meski baru menjalani dua turnamen. Sebab, mereka sendiri juga sudah kerap melakoni latihan bersama di Pelatnas PBSI.

"Chemistry dan cover sudah lumayan menyatu, permainan juga masuk aja," ucap Lanny.

"Masuk aja (permainannya) karena sering juga latihan bareng di sini, partner-an muter, kita kalau dipasangin semuanya sudah oke karena sudah latihan terus," lanjut Fadia.