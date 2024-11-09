Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Berstatus Ganda Putri Baru, Lanny Tria/Siti Fadia Bakal Main Tanpa Beban di Kumamoto Masters 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |02:00 WIB
Berstatus Ganda Putri Baru, Lanny Tria/Siti Fadia Bakal Main Tanpa Beban di Kumamoto Masters 2024
Ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan pasangan ganda putri baru Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti cukup luar biasa mengingat mereka meraih hasil manis di dua turnamen di Surabaya. Dengan bermodalkan hasil manis itu, Lanny/Siti mencoba untuk tak menjadikan beban, malahan semakin percaya diri untuk menghadapi Kumamoto Masters 2024.

Pada debutnya di Surabaya, Lanny/Fadia meraih 1 gelar juara dan 1 runner-up. Satu gelar juara tersebut didapat di Indonesia International Challenge 2024 dan runner-up di Indonesia Masters II 2024 Super 100.

"Hasilnya lumayan cukup bagus, tapi di Super 100 yang final mungkin karena kondisi yang kurang fit jadi banyak melakukan kesalahan," kata Fadia saat ditemui awak media di Pelatnas PBSI, dikutip Sabtu (8/11/2024).

Pasangan anyar tersebut mengaku sudah menemukan chemistry yang pas meski baru menjalani dua turnamen. Sebab, mereka sendiri juga sudah kerap melakoni latihan bersama di Pelatnas PBSI.

Lanny Tria/Siti Fadia

"Chemistry dan cover sudah lumayan menyatu, permainan juga masuk aja," ucap Lanny.

"Masuk aja (permainannya) karena sering juga latihan bareng di sini, partner-an muter, kita kalau dipasangin semuanya sudah oke karena sudah latihan terus," lanjut Fadia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/40/3089700/7-pebulu-tangkis-ganda-putra-dengan-pukulan-smash-terkencang-di-kumamoto-masters-2024-nomor-1-pemain-indonesia-NdpRG66hTF.jpg
7 Pebulu Tangkis Ganda Putra dengan Pukulan Smash Terkencang di Kumamoto Masters 2024, Nomor 1 Pemain Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/40/3087180/kisah-emosional-gregoria-mariska-tunjung-kena-kartu-kuning-dan-selebrasi-banting-raket-hingga-patah-di-kumamoto-masters-2024-J0IFmGsvDH.jpg
Kisah Emosional Gregoria Mariska Tunjung, Kena Kartu Kuning dan Selebrasi Banting Raket hingga Patah di Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/40/3086948/kisah-haru-fajar-alfian-ternyata-sempat-sakit-hingga-muntah-muntah-sebelum-raih-juara-kumamoto-masters-2024-6PfC63rEe8.jpg
Kisah Haru Fajar Alfian, Ternyata Sempat Sakit hingga Muntah-Muntah Sebelum Raih Juara Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086732/fajar-alfian-rian-ardianto-ungkap-kunci-sukses-kalahkan-takuro-hoki-yugo-kobayashi-di-final-kumamoto-masters-2024-57BavavYnr.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di Final Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086752/gregoria-mariska-tunjung-beberkan-penyebab-kalah-dari-akane-yamaguchi-di-final-kumamoto-masters-2024-tLY5RRbV8Z.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Beberkan Penyebab Kalah dari Akane Yamaguchi di Final Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086740/juara-kumamoto-masters-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-senang-karena-mampu-balaskan-kekalahan-timnas-indonesia-dari-jepang-A8vMC0BZgZ.jpg
Juara Kumamoto Masters 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Senang karena Mampu Balaskan Kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement