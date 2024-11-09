Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Belum Pasti Main di BWF World Tour Finals 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Ngamuk di Kumamoto dan China Masters 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |01:00 WIB
Belum Pasti Main di BWF World Tour Finals 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Ngamuk di Kumamoto dan China Masters 2024
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, tengah on fire untuk bangkit mengingat sampai saat ini mereka belum 100 persen mengamankan tiket ke BWF World Tour Finals 2024. Untuk itu, Fajar/Rian bertekad mengamuk di dua ajang terdekat, yakni Kumamoto Masters dan China Masters 2024 demi lolos ke turnamen akhir tahun tersebut.

Fajar/Rian dijadwalkan akan mengikuti dua turnamen yakni Kumamoto Masters dan China Masters 2024. Turnamen tersebut akan digelar secara beruntun pada 12-17 November dan 19-24 November 2024.

Selain itu, Kumamoto Masters dan China Masters menjadi dua turnamen terakhir yang akan dihitung untuk lolos ke BWF World Tour Finals 2024. Karena itu, Fajar/Rian tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Terlebih, Fajar/Rian sendiri sempat didaftarkan tampil di Korea Masters 2024, namun ditarik mundur. Hal itu terjadi karena mereka ingin memaksimalkan persiapan untuk menghadapi Kumamoto Masters dan China Masters 2024.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

"Kami ingin lolos dan menampilkan yang terbaik, meski sekarang ranking empat," ucap Fajar saat ditemui awak media di Pelatnas PBSI, Rabu 6 November 2024.

"Sekarang ada schedule ke Korea tapi batal supaya maksimal di Jepang dan China," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/40/3089700/7-pebulu-tangkis-ganda-putra-dengan-pukulan-smash-terkencang-di-kumamoto-masters-2024-nomor-1-pemain-indonesia-NdpRG66hTF.jpg
7 Pebulu Tangkis Ganda Putra dengan Pukulan Smash Terkencang di Kumamoto Masters 2024, Nomor 1 Pemain Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/40/3087180/kisah-emosional-gregoria-mariska-tunjung-kena-kartu-kuning-dan-selebrasi-banting-raket-hingga-patah-di-kumamoto-masters-2024-J0IFmGsvDH.jpg
Kisah Emosional Gregoria Mariska Tunjung, Kena Kartu Kuning dan Selebrasi Banting Raket hingga Patah di Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/40/3086948/kisah-haru-fajar-alfian-ternyata-sempat-sakit-hingga-muntah-muntah-sebelum-raih-juara-kumamoto-masters-2024-6PfC63rEe8.jpg
Kisah Haru Fajar Alfian, Ternyata Sempat Sakit hingga Muntah-Muntah Sebelum Raih Juara Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086732/fajar-alfian-rian-ardianto-ungkap-kunci-sukses-kalahkan-takuro-hoki-yugo-kobayashi-di-final-kumamoto-masters-2024-57BavavYnr.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di Final Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086752/gregoria-mariska-tunjung-beberkan-penyebab-kalah-dari-akane-yamaguchi-di-final-kumamoto-masters-2024-tLY5RRbV8Z.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Beberkan Penyebab Kalah dari Akane Yamaguchi di Final Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086740/juara-kumamoto-masters-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-senang-karena-mampu-balaskan-kekalahan-timnas-indonesia-dari-jepang-A8vMC0BZgZ.jpg
Juara Kumamoto Masters 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Senang karena Mampu Balaskan Kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement