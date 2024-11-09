Belum Pasti Main di BWF World Tour Finals 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Ngamuk di Kumamoto dan China Masters 2024

JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, tengah on fire untuk bangkit mengingat sampai saat ini mereka belum 100 persen mengamankan tiket ke BWF World Tour Finals 2024. Untuk itu, Fajar/Rian bertekad mengamuk di dua ajang terdekat, yakni Kumamoto Masters dan China Masters 2024 demi lolos ke turnamen akhir tahun tersebut.

Fajar/Rian dijadwalkan akan mengikuti dua turnamen yakni Kumamoto Masters dan China Masters 2024. Turnamen tersebut akan digelar secara beruntun pada 12-17 November dan 19-24 November 2024.

Selain itu, Kumamoto Masters dan China Masters menjadi dua turnamen terakhir yang akan dihitung untuk lolos ke BWF World Tour Finals 2024. Karena itu, Fajar/Rian tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Terlebih, Fajar/Rian sendiri sempat didaftarkan tampil di Korea Masters 2024, namun ditarik mundur. Hal itu terjadi karena mereka ingin memaksimalkan persiapan untuk menghadapi Kumamoto Masters dan China Masters 2024.

"Kami ingin lolos dan menampilkan yang terbaik, meski sekarang ranking empat," ucap Fajar saat ditemui awak media di Pelatnas PBSI, Rabu 6 November 2024.

"Sekarang ada schedule ke Korea tapi batal supaya maksimal di Jepang dan China," tambahnya.