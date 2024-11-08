Penyebab Jorge Martin Lebih Ngeri dengan Marc Marquez Ketimbang Francesco Bagnaia di MotoGP Malaysia 2024

PEMBALAP Tim Pramac Ducati, Jorge Martin, membeberkan penyebab dirinya merasa Marc Marquez lebih mengerikan ketimbang Francesco Bagnaia di MotoGP Malaysia 2024. Alasannya karena Marquez lebih mengerikan karena terus membayangi dirinya, sehingga tekanan itu membuat Martin kesulitan.

Berbeda dengan Bagnaia, Martin memang gagal menyalip pembalap Ducati Lenovo it di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada akhir pekan lalu. Namun, setidaknya ia tidak merasa tertekan dengan Bagnaia yang berada di depannya.

“Ketika Marquez berada di belakang saya, saya ngeri setengah mati,” ungkap Martin, mengutip dari media Spanyol, Diario AS, Jumat (8/11/2024).

Beruntungnya, tekanan dari Marquez menghilang saat rider berjuluk The Baby Alien itu terjatuh. Momen itu terjadi pada lap ketujuh ketika Marquez memasuki tikungan ke-15.

Hebatnya, Marquez dengan cepat langsung bangkit dan menaiki motornya kembali. Marquez kembali ke lintasan balap dan harus puas mengakhiri race di posisi 12.

Kesialan Marquez itu pun menjadi keberkahan untuk Martin. Sebab ia berhasil terlepas dari tekanan Marquez hinnga bisa fokus mengejar Bagnaia.