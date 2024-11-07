Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dibanderol Rp31 Miliar, Begini Penampakan Kursi VIP Duel Mike Tyson vs Jake Paul yang Supermewah!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |18:32 WIB
Dibanderol Rp31 Miliar, Begini Penampakan Kursi VIP Duel Mike Tyson vs Jake Paul yang Supermewah!
Mike Tyson akan menghadapi Jake Paul. (Foto: Instagram/@miketyson)
A
A
A

DUEL Mike Tyson vs Jake Paul menghadirkan paket VIP yang dibanderol dengan harga selangit, yakni mencapai Rp31 miliar. Kini, menarik mengintip penampakan kursi VIP penonton itu yang supermewah.

Dilansir dari Daily Mail, Kamis (7/11/2024), duel Jake Paul vs Mike Tyson menawarkan kursi VIP yang terletak tepat di pinggir ring. Kursi ini dibanderol seharga USD2 juta atau setara Rp31,4 miliar.

Penampakan venue duel Mike Tyson vs Jake Paul yang menyediakan kursi VIP Rp31 miliar. Foto: Daily Mail

(Penampakan venue duel Mike Tyson vs Jake Paul yang menyediakan kursi VIP Rp31 miliar. Foto: Daily Mail)

Ini jadi tiket termahal untuk pertarungan antara Jake Paul melawan Mike Tyson. Duel itu sendiri akan digelar di AT&T Stadium di Arlington, Texas, pada Jumat 15 November malam waktu setempat atau Sabtu 16 November pukul 08.00 WIB.

Venue duel Mike Tyson vs Jake Paul memiliki kapasitas tempat duduk 80 ribu orang. Kursi VIP pun menjanjikan penonton mendapat pengalaman paling premium yang pernah ada dalam olahraga tinju ini.

Kursi VIP pada duel Mike Tyson vs Jake Paul ini kurang dari 6 kaki dari arena pertarungan. Keuntungan tambahan yang didapat penggemar adalah kesempatan untuk mengunjungi kedua petarung di belakang panggung sebelum pertarungan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
