Mike Tyson Bikin KO Jake Paul Hanya dalam 40 Detik!

MIKE Tyson Dijagokan bikin KO (Technical Knock-Out/TKO) Jake Paul hanya dalam 40 detik! Pendapat itu dikemukakan oleh mantan pelatihnya, Jeff Fenech.

Duel Mike Tyson vs Jake Paul siap digelar pekan depan. Pertarungan itu dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 16 November 2024 pukul 08.00 WIB di AT&T Arena, Texas, Amerika Serikat (AS).

Adu pukul antara Tyson dan Paul itu sebelumnya banyak dikecam. Sebab, si Leher Beton sudah berusia lanjut atau 58 tahun. Ia terpaut cukup jauh dengan lawannya yang baru berumur 27 tahun.

Kondisi kesehatan Tyson pun sempat menjadi perhatian. Sebab, duel itu sejatinya digelar pada Juli 2024. Pertarungan diundur karena sang juara dunia tinju menderita tukak lambung beberapa pekan sebelum duel.

Kendati sudah berusia lanjut, Fenech yakin betul Tyson akan menang TKO lawan Paul. Ia bahkan berani memprediksi duel selesai dalam kurun 40 detik.

“Saya bicara dengan Mike beberapa hari lalu. Saya katakan kepadanya apa yang harus dilakukan (untuk melawan Paul),” kata Fenech, mengutip dari The Sportster, Kamis (7/11/2024).