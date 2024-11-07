Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kabar Baik dari Gregoria Mariska, Sudah 100 Persen Sembuh dari Cedera Pinggang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |02:09 WIB
Kabar Baik dari Gregoria Mariska, Sudah 100 Persen Sembuh dari Cedera Pinggang
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

KABAR baik datang dari Gregoria Mariska Tunjung. Pebulutangkis tunggal putri Indonesia itu mengungkapkan bahwa dirinya sudah sembuh 100 persen dari cedera pinggang yang dialaminya.

Kini bahkan, pemain berusia 25 tahun itu mengaku kondisinya sudah semakin membaik sampai bisa berlatih lagi pekan ini. Sebab, setelah pulang dari Eropa dia benar-benar beristirahat untuk memulihkan cederanya.

Gregoria Mariska Tunjung

“Puji Tuhan kondisiku makin hari makin membaik. Karena kemarin setelah pulang dari Eropa, aku nggak latihan sama sekali. Jadi aku istirahat penuh beberapa hari, sampai aku ngerasa enakan,” kata Gregoria kepada awak media saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu 6 November 2024.

“Lalu, aku coba latihan sedikit-sedikit, kayak latihan yang nggak terlalu banyak gerak gitu terus mulainya sih pelan-pelan banget dari yang gerakannya terbatas, terus besoknya makin berani lagi untuk gerak lebih lagi. Sampai akhirnya minggu ini aku udah bisa latihan di lapangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gregoria mengungkapkan bahwa tim medis menilai cedera pinggangnya itu tidak mengkhawatirkan. Sekarang dia sudah benar-benar pulih dan berharap cederanya tidak kambuh ketika mentas di Kumamoto Masters 2024 pekan depan.

“Ya, sudah 100 persen, sudah seperti biasa lagi, Puji Tuhan,” ujar pemain asal Wonogiri itu.

“Jadi semoga enggak kumat aja sih aku berdoanya, karena kan jaraknya cukup dekat ya untuk aku ikut pertandingan. Tapi semoga bisa, beneran udah bisa sembuh dan bisa hilang sakitnya,” imbuhnya.

