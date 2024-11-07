Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Sirkuit Terpanjang yang Paling Sulit Ditaklukkan di MotoGP

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |15:46 WIB
5 Sirkuit Terpanjang yang Paling Sulit Ditaklukkan di MotoGP
5 Sirkuit Terpanjang yang Paling Sulit Ditaklukkan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
ADA 5 sirkuit terpanjang yang paling sulit ditaklukkan di MotoGP menarik untuk dibahas. Sebab karena panjangnya trek tersebut membuat banyak pembalap yang akhirnya kesulitan.

Dengan trek yang panjang membuat para rider harus menjaga fokus dengan baik. Fokus hilang sedikit saja akan membuat dampak terhadap laju motor yang sedang mereka kendarai.

Tak ayal banyak kecelakaan tunggal yang terjadi di akhir-akhir balapan. Lantas, di mana saja sirkuit yang dimaksud?

Berikut 5 Sirkuit Terpanjang yang Paling Sulit Ditaklukkan di MotoGP:

5. Sirkuit Mugello (5,245 km)

Sirkuit Mugello

Sirkuit Mugello diketahui memiliki panjang mencapai 5,245 km. Balapan di Sirkuit Mugello disebut MotoGP Italia dan masih menjadi salah satu balapan yang paling dinanti di kalender MotoGP.

Terletak di Scarperia e San Piero, Tuscany, Italia, Sirkuit Mugello diketahui memiliki 15 tikungan. Trek lurusnya pun mencapai 1,141 km.

4. Sirkuit Losail (5,380 km)

Sirkuit Losail

Sirkuit Losail berada di Qatar dan satu-satunya balapan yang digelar malam hari. Diketahui trek yang menjadi lokasi balapan MotoGP Qatar itu memiliki panjang 5,380 km.

Dalam beberapa tahun terakhir, Sirkuit Losail selalu menjadi lokasi pembuka MotoGP. Tak heran Sirkuit Losail juga masuk ke dalam lokasi tes pramusim.

Halaman:
1 2 3
