Reaksi Francesco Bagnaia Seri Terakhir MotoGP 2024 Dipindah ke Sirkuit Catalunya

REAKSI Francesco Bagnaia seri terakhir MotoGP 2024 dipindah ke Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, terungkap. Pembalap Ducati Lenovo itu mengaku senang karena akan lebih menguntungkannya dalam perebutan titel dengan Jorge Martin.

Akan tetapi, Bagnaia tak jemawa. Sebab, dia sadar Sirkuit Barcelona-Catalunya punya tantangan tersendiri yang harus bisa ditaklukkannya.

Pembalap asal Italia itu punya trek rekor yang apik ketika membalap di Tanah Catalan. Salah satunya terjadi pada balapan terakhir MotoGP Catalunya 2024, di mana dia naik podium pertama.

“Pada akhirnya, Barcelona adalah trek yang bagus untuk saya. Akan tetapi (di balapan terakhir di Catalunya) Jorge berada di urutan kedua (balapan utama) dan saya juga jatuh pada hari Sabtu,” kata Bagnaia, dilansir dari Motosan, Kamis (7/11/2024).

“Namun yang terpenting, kami tahu betul di mana kami mudah membuat kesalahan di sana, yaitu pada tikungan 2 dan tikungan 5 yang tidak akan bagus sepanjang akhir pekan. Karena menurutku cuaca akan sedikit dingin, apalagi besok,” tambahnya.

Kendati demikian, Bagnaia akan berjuang keras untuk bisa meraih hasil terbaik di balapan yang disebut GP Solidaritas 2024 itu. Dia ingin berusaha semaksimal mungkin bagaimanapun hasil akhirnya nanti dia juara atau tidak.

“Tapi, kami akan selalu berusaha, kami tidak pernah meninggalkan apa pun, tetapi kami tahu bahwa 24 poin itu banyak dan kami harus melakukan yang terbaik seperti biasa,” ucap Bagnaia.

“Nikmati momen ini, karena tidak semua orang bisa bersaing untuk gelar juara, tapi kita lihat saja apa yang akan terjadi. Kita harus melakukannya dengan hati-hati, tapi cepat,” lanjutnya.