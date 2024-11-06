2 Sirkuit MotoGP yang Ternyata Milik Tim Honda, Nomor 1 Mimpi Buruk Valentino Rossi

DUA sirkuit MotoGP ini ternyata milik tim Honda atau Honda Racing Corporation (HRC). Salah satunya merupakan mimpi buruk Valentino Rossi.

Perlu diketahui, sirkuit balapan biasanya dimiliki oleh negara dan dikelola oleh swasta dan bukan dikelola oleh tim pabrikan. Contohnya adalah Sirkuit Internasional Mandalika milik Indonesia.

Sirkuit ini dimiliki oleh Indonesian Tourism Development Corporation atau ITDC dan dikelola oleh Mandalika Grand Prix Association. Hal serupa juga terjadi pada kebanyakan sirkuit MotoGP di berbagai negara di dunia.

Namun hal berbeda dilakukan oleh tim Honda. Pabrikan asal Jepang itu memiliki sirkuitnya sendiri yang bahkan menjadi sirkuit balap untuk MotoGP setiap musimnya.

Alasan utama Honda membangun sirkuitnya sendiri tidak lain adalah untuk meningkatkan popularitas pabrikan di kancah balap dunia. Selain itu, sirkuit ini juga digunakan untuk keperluan tes dan uji coba motor balap secara bebas. Belum lagi, ada nilai bisnis yang bisa menjadi tambahan pemasukan tim.

Lalu, sirkuit apa saja yang dimiliki Honda? Simak ulasan berikut ini.

2. Sirkuit Suzuka

Ini merupakan sirkuit yang pembangunannya digagas langsung oleh Soichiro Honda. Ia ingin Jepang memiliki fasilitas yang cukup untuk bersaing dengan negara barat dalam urusan teknologi di dunia balap motor.

Pembangunan Sirkuit Suzuka ini melibatkan salah satu perancang layout sirkuit terkemuka asal Belanda, John Hugenholtz. Setelah perancangan dan pembangunan, sirkuit ini akhirnya selesai dibangun pada 1962.

Sportscar Grand Prix menjadi ajang internasional pertama yang diselenggarakan di sirkuit ini. Sirkuit Suzuka kemudian dimasukkan ke dalam kalender MotoGP seiring dengan ikut sertanya tim Honda di GP500. Sayangnya, pada 1965 sirkuit ini mundur seiring dengan Honda yang mundur dari ajang tersebut.

Sejak 1978, Sirkuit Suzuka digunakan untuk event legendaris, Suzuka 8 Hour Endurance Race. Event ini kemudian menjadi event tahunan yang masih terus bertahan hingga saat ini. Sebagai pemilik sirkuit, Honda menjadi tim paling banyak memenangkan ajang ini.

Pada 1979, Honda kembali ke MotoGP yang membuat Sirkuit Suzuka juga kembali masuk ke dalam kalender. Namun sejak 2003, sirkuit ini kembali dihapus dari kalender hingga sekarang.