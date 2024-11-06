Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Barcelona Diterjang Banjir, Seri Terakhir MotoGP 2024 Batal Lagi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |09:32 WIB
Seri terakhir MotoGP 2024 di Barcelona terancam (Foto: FIM)
BARCELONA – Seri terakhir MotoGP 2024 sudah diumumkan akan digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, 15-17 November mendatang. Namun, ancaman cuaca buruk masih menggelayuti Negeri Matador.

MotoGP telah mengumumkan seri terakhir yang diberi nama GP Solidaritas akan digelar di Barcelona. Mereka ingin tetap menggelar balapan yang ditujukan kepada Komunitas Valencia.

MotoGP Catalunya 2024 digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya (Foto: Circuit de Barcelona-Catalunya)

“MotoGP dapat mengonfirmasi penutup musim 2024 akan diadakan di Barcelona mulai tanggal 15 hingga 17 November,” bunyi keterangan resmi MotoGP, dikutip Rabu (6/11/2024).

“Grand Prix akan diadakan dalam rangka solidaritas dengan Komunitas Valencia,” sambung pernyataan tersebut.

Seperti diketahui, wilayah Valencia terkena dampak dari badai Dana yang melanda sejak pekan lalu. Ratusan korban jiwa melayang imbas banjir bandang.

Situasi itu memaksa Dorna Sports membatalkan MotoGP Valencia 2024 kendati Sirkuit Ricardo Tormo tak mengalami kerusakan. Seri terakhir pun dipindahkan ke Barcelona.

