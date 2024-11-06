Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Barcelona 2024 Resmi Jadi Seri Penutup, Fabio Quartararo Bilang Begini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |02:01 WIB
MotoGP Barcelona 2024 Resmi Jadi Seri Penutup, Fabio Quartararo Bilang Begini
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
A
A
A

MONTMELO – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo menyambut baik seri penutup MotoGP 2024 digelar di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, pada 15-17 November 2024. Meski sejatinya Sirkuit Catalunya bukan trek yang baik untuk motor Yamaha, Quartararo tetap mendukung keputusan Barcelona sebagai pengganti MotoGP Valencia 2024.

Ya, MotoGP Valencia 2024 yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo pada 15 sampai 17 November 2024 awalnya dijadwalkan sebagai seri penutup MotoGP 2024. Tetapi, seri balapan itu terpaksa harus dibatalkan karena bencana badai Dana.

Bencana itu membuat banjir melanda wilayah Valencia dan Sirkuit Ricardo Tormo. Bahkan puluhan nyawa melayang akibat bencana tersebut. Sehingga tak heran jika MotoGP Valencia 2024 dibatalkan.

Alhasil, pihak Dorna Sports selaku promotor MotoGP bergerak cepat mencari pengganti Sirkuit Ricardo Tormo. Setelah memikirkan matang-matamg, Sirkuit Catalunya resmi menjadi lokasi dari seri pamungkas MotoGP 2024.

Fabio Quartararo

Sebelumnya, Marc Marquez sudah mendengar kabar tersebut dan tidak rela jika balapan penutup digelar di Sirkuit Catalunya. Pasalnya dia punya catatan yang tidak terlalu apik di sirkuit tersebut. Namun, Quartararo justru menilai Sirkuit Catalunya adalah pilihan yang bagus.

“Saya pikir ini (MotoGP Barcelona 2024 jadi seri penutup) pilihan yang bagus,” kata Quartararo, dilansir dari Crash, Rabu (6/11/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement