MotoGP Barcelona 2024 Resmi Jadi Seri Penutup, Fabio Quartararo Bilang Begini

MONTMELO – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo menyambut baik seri penutup MotoGP 2024 digelar di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, pada 15-17 November 2024. Meski sejatinya Sirkuit Catalunya bukan trek yang baik untuk motor Yamaha, Quartararo tetap mendukung keputusan Barcelona sebagai pengganti MotoGP Valencia 2024.

Ya, MotoGP Valencia 2024 yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo pada 15 sampai 17 November 2024 awalnya dijadwalkan sebagai seri penutup MotoGP 2024. Tetapi, seri balapan itu terpaksa harus dibatalkan karena bencana badai Dana.

Bencana itu membuat banjir melanda wilayah Valencia dan Sirkuit Ricardo Tormo. Bahkan puluhan nyawa melayang akibat bencana tersebut. Sehingga tak heran jika MotoGP Valencia 2024 dibatalkan.

Alhasil, pihak Dorna Sports selaku promotor MotoGP bergerak cepat mencari pengganti Sirkuit Ricardo Tormo. Setelah memikirkan matang-matamg, Sirkuit Catalunya resmi menjadi lokasi dari seri pamungkas MotoGP 2024.

Sebelumnya, Marc Marquez sudah mendengar kabar tersebut dan tidak rela jika balapan penutup digelar di Sirkuit Catalunya. Pasalnya dia punya catatan yang tidak terlalu apik di sirkuit tersebut. Namun, Quartararo justru menilai Sirkuit Catalunya adalah pilihan yang bagus.

“Saya pikir ini (MotoGP Barcelona 2024 jadi seri penutup) pilihan yang bagus,” kata Quartararo, dilansir dari Crash, Rabu (6/11/2024).