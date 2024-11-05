Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Duel Mike Tyson vs Jake Paul Bukan Hanya karena Rp1,2 Triliun, Ini Alasan Menyentuh Iron Mike!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |08:39 WIB
Duel Mike Tyson vs Jake Paul Bukan Hanya karena Rp1,2 Triliun, Ini Alasan Menyentuh Iron Mike!
Mike Tyson akan menghadapi Jake Paul. (Foto: Instagram/@miketyson)
A
A
A

DUEL Mike Tyson vs Jake Paul bukan hanya karena Rp1,2 triliun. Iron Mike -julukan Mike Tyson- punya alasan lainnya mau menerima pertarungan itu.

Mike Tyson menegaskan pertarungannya melawan Jake Paul bukan bermotif uang. Diketahui, ada uang besar yang menanti Mike Tyson mencapai 60 juta poundsterling atau sekira Rp1,2 triliun.

Mike Tyson dan Jake Paul

Mike Tyson menegaskan menerima pertarungan ini karena ingin menguji dirinya sendiri. Legenda tinju itu ingin terus terlibat dalam dunia tinju yang dinilainya kini sudah berubah drastis.

“Uang dari pertarungan ini tidak akan mengubah gaya hidup saya. Ini bukan karena alasan finansial,” ucap Mike Tyson, dikutip dari The Sun, Selasa (5/11/2024).

“Hidup saya tidak akan berubah, tidak satu persen pun setelah pertarungan ini, saya akan selalu bisa hidup seperti ini dan saya melakukannya hanya karena saya ingin menguji diri saya sendiri,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
