BREAKING NEWS: Seri Penutup MotoGP 2024 Resmi Dihelat di Sirkuit Catalunya

SERI penutup MotoGP 2024 resmi digelar di Sirkuit Catalunya, Barcelona. Sirkuit Catalunya akan menjadi tuan rumah balapan terakhir di musim ini setelah sebelumnya MotoGP Valencia 2024 dibatalkan karena Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, terkena badai Dana.

Informasi itu dikonfirmasi langsung oleh MotoGP. Untuk jadwal tidak berubah seperti rencana awal, yakni akan berlangsung pada 15 sampai 17 November 2024.

“MotoGP dapat mengonfirmasi bahwa penutup musim 2024 akan diadakan di Barcelona mulai tanggal 15 hingga 17 November,” tulis MotoGP dalam akun instagramnya, Selasa (5/11/2024).

“Grand Prix akan diadakan dalam rangka solidaritas dengan Komunitas Valencia,” sambungnya.

Seperti diketahui, seri balapan terakhir adalah MotoGP Valencia 2024. Namun, seri balapan itu dibatalkan karena dilanda Sirkuit Ricardo Tormo dilanda banjir dahsyat buntut dari badai Dana.