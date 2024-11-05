Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Enea Bastianini Malah Marah-Marah Usai Naik Podium di MotoGP Malaysia 2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |01:12 WIB
Enea Bastianini Malah Marah-Marah Usai Naik Podium di MotoGP Malaysia 2024
Enea Bastianini marah-marah usai finis di podium pada MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Instagram/@bestia23)
A
A
A

SELANGOR – Enea Bastianini malah marah-marah usai naik podium dengan finis ketiga pada MotoGP Malaysia 2024. Ia merasa tersiksa dengan performa motor Ducati Desmosedici GP24 yang ditungganginya.

Bastianini sempat bersaing berdampingan dengan Marc Marquez (Gresini Racing) pada awal balapan di belakang Jorge Martin (Prima Pramac) dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Setelah The Baby Alien jatuh di tikungan terakhir Sirkuit Internasional Sepang pada putaran ke tujuh, ia ketiban durian runtuh.

Enea Bastianini

"Sayangnya, sama seperti saat Sprint Race, saya tidak mampu untuk menang,” keluh Bastianini, mengutip dari Speedweek, Selasa (5/11/2024).

“Saya kerap merasa kurang nyaman saat memasuki tikungan dan pada akhirnya hanya bisa berusaha untuk menyelesaikan balapan," sambung pembalap bernomor motor 23 itu.

Bastianini tidak basa-basi dan secara terang-terangan mengatakan tidak puas dengan kuda besi yang dikendarainya akhir pekan ini. Hingga balapan utama pada Minggu 3 November 2024 sore WIB, La Bestia merasa masih belum menemukan kenyamanan pada motornya.

"Saya tidak senang dengan ini, saya cukup tersiksa dengan motor ini pada akhir pekan ini," tutur pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
