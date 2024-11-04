Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Usai Juara Indonesia Masters II 2024, Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan Mulai Targetkan Turnamen yang Lebih Tinggi

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |10:41 WIB
Ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan. (Foto: PBSI)
Ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan. (Foto: PBSI)
A
A
A

SURABAYA - Gelar juara Indonesia Masters II Super 100 2024 yang diraih Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, menjadi sebuah pencapaian yang sangat berarti untuk ganda putra Indonesia tersebut. Sebab kini Rahmat/Yeremia merasa sudah waktunya mereka menargetkan turnamen yang levelnya lebih tinggi lagi.

Sebagai informasi, Rahmat/Yeremia merengkuh gelar juara setelah menumbangkan rekan senegaranya, Raymond Indra/Patra Harapan Rindorindo. Laga yang digelar di Jatim Expo, Surabaya, Minggu (3/11/2024), berakhir dengan skor 23-21 dan 21-18.

Gelar juara di Surabaya membuat Rahmat/Yeremia melupakan hasil buruk di Indonesia Masters II Super 100-2024 di Pekanbaru. Saat itu bermain di GOR Remaja, Rahmat/Yeremia harus puas dengan raihan runner up seusai menyerah di partai final dengan skor 19-21, 15-21 dari wakil Thailand, Chaloempon Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-Nga.

"Pasti senang rasanya karena kami kemarin di Pekanbaru gagal meraih gelar juara. Raihan gelar juara di turnamen ini menjadi batu loncatan kami untuk ke depannya bisa meraih hasil yang lebih baik lagi," ungkap Yeremia, Minggu (3/11/2024).

Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan

Pada laga ini, pasangan yang memulai debut di Thailand Masters 2024 itu mengaku kesulitan meladeni perlawanan Raymond/Patra pada awal laga. Setelah mampu unggul di gim pertama, permainan Rahmat/Yeremia jauh lebih cair untuk akhirnya bisa meraih kemenangan dua gim langsung dalam tempo 33 menit.

"Pada laga ini kami agak nervous menghadapi rekan satu negara yang sudah mengetahui kelebihan dan kelemahan kami. Pada laga ini kami bisa keluar dari tekanan lawan dan meraih kemenangan," ujar Rahmat.

Halaman:
1 2
