HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Malaysia 2024: Francesco Bagnaia Tunda Pesta Juara Jorge Martin!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |15:51 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Malaysia 2024: Francesco Bagnaia Tunda Pesta Juara Jorge Martin!
Klasemen MotoGP 2024 usai race MotoGP Malaysia 2024 sudah diketahui (Foto: Instagram/@motogp)
KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar race MotoGP Malaysia 2024 sudah diketahui. Francesco Bagnaia sukses menunda pesta juara Jorge Martin!

Balapan ke-19 MotoGP 2024 itu rampung digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, Minggu (3/11/2024) sore WIB. Bagnaia keluar sebagai pemenang diikuti Martin dan Enea Bastianini.

Start balapan MotoGP Malaysia 2024 (Foto: X/@MotoGP)

Keberhasilan itu menunda pesta juara Martinator. Pembalap tim Pramac Ducati itu unggul 29 poin atas Bagnaia di klasemen sebelum balapan dimulai.

Dalam kondisi itu, Martin hanya perlu finis sembilan angka lebih banyak dari pesaingnya untuk mengunci titel juara dunia. Sayangnya, ia gagal mencapai hal tersebut karena Bagnaia memberi perlawanan.

Dengan tambahan 25 poin, Bagnaia kini mengoleksi 461 angka. Ia berselisih 24 poin saja dari Martin yang berada di puncak klasemen.

Kendati sedikit tertunda, Martin bisa menggelar pesta juara usai Sprint Race seri terakhir yang kemungkinan digelar di Barcelona. Sebab, ia hanya perlu memenangi sesi itu sehingga selisihnya jadi 26.

