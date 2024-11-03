Bendera Merah Berkibar, Balapan MotoGP Malaysia 2024 Dihentikan Sementara

SELANGOR - Balapan MotoGP Malaysia 2024 dihentikan sementara usai bendera merah berkibar, Minggu (3/11/2024) sore WIB. Hal itu terjadi usai tabrakan yang melibatkan tiga pembalap sekaligus.

Start balapan berlangsung cukup rapi. Bagnaia langsung melesat dari pole position. Meski sempat disenggol Martin, ia memimpin selepas tikungan 2 di Sepang.

Sementara, di belakang terjadi tabrakan antara Brad Binder dengan Jack Miller dan Fabio Quartararo. Ketiganya otomatis retired. Bendera merah pun berkibar.

Beruntung, ketiga pembalap itu dalam kondisi baik-baik saja. Kendati begitu, Miller harus mendapat perawatan di sirkuit. Sementara, balapan akan dikurangi menjadi 19 putaran saja.

(Wikanto Arungbudoyo)