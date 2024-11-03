Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bendera Merah Berkibar, Balapan MotoGP Malaysia 2024 Dihentikan Sementara

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |14:09 WIB
Bendera Merah Berkibar, Balapan MotoGP Malaysia 2024 Dihentikan Sementara
Balapan MotoGP Malaysia 2024 dihentikan sementara karena bendera merah (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

SELANGOR - Balapan MotoGP Malaysia 2024 dihentikan sementara usai bendera merah berkibar, Minggu (3/11/2024) sore WIB. Hal itu terjadi usai tabrakan yang melibatkan tiga pembalap sekaligus.

Start balapan berlangsung cukup rapi. Bagnaia langsung melesat dari pole position. Meski sempat disenggol Martin, ia memimpin selepas tikungan 2 di Sepang.

Tabrakan 3 pembalap di balapan MotoGP Malaysia 2024 (Foto: X/@MotoGP)

Sementara, di belakang terjadi tabrakan antara Brad Binder dengan Jack Miller dan Fabio Quartararo. Ketiganya otomatis retired. Bendera merah pun berkibar.

Beruntung, ketiga pembalap itu dalam kondisi baik-baik saja. Kendati begitu, Miller harus mendapat perawatan di sirkuit. Sementara, balapan akan dikurangi menjadi 19 putaran saja.

(Wikanto Arungbudoyo)

