Francesco Bagnaia Jatuh, Ini Hitung-hitungan Jorge Martin Juara MotoGP 2024!

HITUNG-hitungan Jorge Martin juara MotoGP 2024 menarik diulas. Sebab, pembalap Pramac Ducati itu kian dekat dengan gelar juara usai Francesco Bagnaia di sprint race MotoGP Malaysia 2024.

Ya, Jorge Martin makin unggul dalam memimpin klasemen MotoGP 2024. Dia kini memimpin 29 poin di atas rivalnya dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024, yakni Francesco Bagnaia.

Kepastian itu didapat usai Martin finis sebagai pemenang di sesi sprint race MotoGP Malaysia 2024. Mentas di Sirkuit Sepang, Malaysia, Sabtu (2/11/2024) siang WIB, Martinator -julukan Jorge Martin- yang menempati posisi kedua di starting grid mampu memulai balapan dengan apik.

Martin langsung melesat kencang ke depan hingga melewati Bagnaia yang merebut pole position. Posisinya sebagai pemimpin balapan terus dipertahankan hingga akhirnya dirinya keluar sebagai pemenang di sprint race MotoGP Malaysia 2024.

Kemenangan ini membuat Martin makin dekat dengan gelar juara dunia. Apalagi, satu-satunya pesaing tersisa dalam perebutan gelar juara, yakni Bagnaia, bernasib apes di sprint race MotoGP Malaysia 2024. Dia gagal finis usai terjatuh saat melintas di tikungan pada lap ketiga.

Dengan begitu, Jorge Martin berpeluang besar merayakan gelar juara MotoGP 2024 lebih awal di seri Malaysia ini. Dia bahkan bisa melakukannya dalam balapan utama MotoGP Malaysia 2024 yang berlangung besok.

Tentunya, ada syarat yang harus dipenuhi Martin untuk bisa merayakan gelar juara besok. Bagaimana hitung-hitungannya?

Hitung-hitungan Jorge Martin Juara MotoGP 2024

Dilansir dari Crash, Sabtu (2/11/2024), menang di sprint race MotoGP Malaysia 2024 membuat Martin total mendapat 12 poin tambahan. Dia kini hanya butuh unggul 9 poin atas Bagnaia saja untuk menyegel gelar juara di balapan utama MotoGP Malaysia 2024.

Jika berhasil menambah keunggulan 9 poin atas Bagnaia, Martin akan total menjaga jarak sebesar 38 poin. Jarak poin ini dipastikan sudah tak bisa terkejar Bagnaia dengan tersisa 1 balapan lagi saja di MotoGP 2024.