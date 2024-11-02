Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Lucu Andrea Iannone Buru-Buru Jawab Tawaran dari Valentino Rossi Gara-Gara HP-nya Mati

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |01:16 WIB
Kisah Lucu Andrea Iannone Buru-Buru Jawab Tawaran dari Valentino Rossi Gara-Gara HP-nya Mati
Andrea Iannone buru-buru menelefon Valentino Rossi setelah membaca pesan di hp-nya (Foto: Instagram/@vr46racingteam)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Andrea Iannone punya cerita lucu ketika menjawab tawaran dari Valentino Rossi untuk balapan pada MotoGP Malaysia 2024. Ia ternyata buru-buru menelefon balik The Doctor.

Iannone mendapat kesempatan langka untuk comeback ke MotoGP. Ia ditawari langsung oleh Rossi selaku pemilik tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Andrea Iannone comeback ke MotoGP (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Sebab, pembalap utama mereka yakni Fabio Di Giannantonio menderita cedera bahu. Pria asal Italia itu melewatkan dua balapan terakhir musim ini untuk menjalani operasi.

Ceritanya, Rossi menelefon Iannone duluan untuk menawari satu kursi. Ternyata, handphone (hp) milik The Maniac sempat mati! Begitu menyala lagi, ia buru-buru menelefon balik sang senior.

“Saya sedang menuju Jerez (seri terakhir World Superbike) dan ketika saya tiba, saya mendapat pesan dari Rossi, ‘Hey Andrea, saya menelefon Anda tapi telefon Anda mati. Saat melihat pesan ini, segera hubungi saya. Ini penting,’” ungkap Iannone, dikutip dari Crash, Sabtu (2/11/2024).

Pria asal Italia itu mengaku awalnya tak tahu menahu maksud Rossi menelefonnya. Ketika ditawari satu kursi di tim VR46 untuk balapan pada dua seri terakhir MotoGP 2024, Iannone spontan menjawab iya.

Halaman:
1 2
