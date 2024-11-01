Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Mantan Manajer Valentino Rossi Sebut Marc Marquez sebagai Pinokio

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |18:21 WIB
Penyebab Mantan Manajer Valentino Rossi Sebut Marc Marquez sebagai Pinokio
Marc Marquez disebut pinokio oleh mantan manajer Valentino Rossi (Foto: Gresini Racing)
A
A
A

PENYEBAB mantan manajer Valentino Rossi sebut Marc Marquez sebagai pinokio terungkap. Hal tersebut tak jauh-jauh dari perkataan The Baby Alien yang terkesan menipu.

Beberapa waktu lalu, Marquez mengaku tak tertarik memperebutkan posisi tiga di klasemen akhir MotoGP 2024. Ia memang sudah tidak mungkin menjadi juara dunia musim ini.

Marc Marquez menyalip Jorge Martin pada MotoGP Australia 2024 (Foto: X/@MotoGP)

Hingga menjelang MotoGP Malaysia 2024, Marquez bertengger di posisi tiga dengan nilai 356. Ia unggul 11 poin dari Enea Bastianini di tangga keempat dengan dua seri tersisa.

Pernat, yang merupakan manajer dari Bastianini, menganggap Marquez seperti pinokio. Ia berbohong dengan mengatakan tidak tertarik untuk memperebutkan posisi ketiga di klasemen akhir.

“Saat Marquez mengatakan dia tidak peduli dengan posisi ketiga, saya akan mengatakan dia sedikit seperti Pinokio,” kata Pernat, melansir dari Motosan, Jumat (1/11/2024).

“Mustahil seorang juara seperti dia tidak menginginkan posisi podium," imbuh pria asal Italia tersebut.

Halaman:
1 2
