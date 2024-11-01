Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Davide Tardozzi: Francesco Bagnaia Sudah Tahu Persis Apa yang Diperlukan unuk Juara MotoGP 2024!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |14:56 WIB
Davide Tardozzi: Francesco Bagnaia Sudah Tahu Persis Apa yang Diperlukan unuk Juara MotoGP 2024!
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

BOS Ducati Corse, Davide Tardozzi, optimistis Francesco Bagnaia bakal merebut gelar juara MotoGP 2024. Sebab, Bagnaia punya pengalaman sehingga tahu persis apa yang diperlukan untuk juara.

Francesco Bagnaia dan Jorge Martin saat ini merupakan kandidat kuat juara MotoGP 2024. Dua pembalap itu hanya berselisih 17 angka, dengan Martin memimpin lewat keunggulan 453 poin di klasemen.

Francesco Bagnaia

Tak ayal, Bagnaia harus bekerja keras untuk menyalip perolehan poin Martin. Dengan dua seri balapan tersisa, Bagnaia berpeluang besar mengakuisisi puncak klasemen MotoGP 2024.

Dua balapan yang tersisa adalah MotoGP Malaysia yang digelar di Sirkuit Sepang pada 3 November dan Valencia yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo pada 17 November 2024.

Tardozzi mengungkapkan, Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- mempunyai pengalaman bagus menghadapi situasi seperti ini. Meski tak menampik Martin juga punya kesempatan, Tardozzi nampaknya lebih yakin kepada Bagnaia.

