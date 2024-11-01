Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Peduli Hasil MotoGP 2024, Bos Ducati Anggap Francesco Bagnaia Pembalap Luar Biasa Melebihi Casey Stoner

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |02:00 WIB
Tak Peduli Hasil MotoGP 2024, Bos Ducati Anggap Francesco Bagnaia Pembalap Luar Biasa Melebihi Casey Stoner
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BORGO PANIGALE – Manajer Ducati Corse, Davide Tardozzi, mengakui Francesco Bagnaia saat ini sudah mengungguli pencapaian legend Ducati, Casey Stoner. Jadi, apapun hasil akhir MotoGP 2024, Tardozzi tetap puas dengan pencapaian Bagnaia di musim ini.

Francesco Bagnaia tengah berusaha menjadi pembalap terbaik Ducati dengan memenangkan tiga gelar juara dunia secara beruntun. Pembalap asal Italia itu kini duduk di posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2024.

Dengan dua balapan tersisa, Bagnaia bisa saja menyalip perolehan poin dari sang pemuncak klasemen Jorge Martin (Pramac Ducati). Saat ini, Bagnaia tertinggal 17 angka dari Martin yang sudah mengumpulkan 453 poin.

Melihat kondisi itu, Tardozzi mengingatkan Bagnaia tidak boleh lagi membuat kesalahan dalam dua balapan tersisa jika mau juara. Namun, andaikan tak juara pun Tardozzi tetap mengakui Bagnaia sudah mengungguli pencapaian Casey Stoner yang memenangkan dua gelar juara dunia (2007 bersama Ducati dan 2011 bersama Honda).

Francesco Bagnaia

“Saya harus katakan, yang sedikit menganggu saya adalah Pecco telah memenangi setengah balapan dan berada di posisi kedua dalam kejuaraan. Ini adalah sesuatu yang seharusnya dan harus membuat kita berpikir sejenak untuk masa depan,” kata Tardozzi dikutip dari Crash, Jumat (1/11/2024).

"Kami telah membuat terlalu banyak kesalahan dalam balapan, dan itu tidak boleh terjadi dalam waktu dekat. Namun, memiliki pembalap yang telah memenangkan setengah balapan (dalam semusim) adalah sesuatu yang penting,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement