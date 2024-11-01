Tak Peduli Hasil MotoGP 2024, Bos Ducati Anggap Francesco Bagnaia Pembalap Luar Biasa Melebihi Casey Stoner

BORGO PANIGALE – Manajer Ducati Corse, Davide Tardozzi, mengakui Francesco Bagnaia saat ini sudah mengungguli pencapaian legend Ducati, Casey Stoner. Jadi, apapun hasil akhir MotoGP 2024, Tardozzi tetap puas dengan pencapaian Bagnaia di musim ini.

Francesco Bagnaia tengah berusaha menjadi pembalap terbaik Ducati dengan memenangkan tiga gelar juara dunia secara beruntun. Pembalap asal Italia itu kini duduk di posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2024.

Dengan dua balapan tersisa, Bagnaia bisa saja menyalip perolehan poin dari sang pemuncak klasemen Jorge Martin (Pramac Ducati). Saat ini, Bagnaia tertinggal 17 angka dari Martin yang sudah mengumpulkan 453 poin.

Melihat kondisi itu, Tardozzi mengingatkan Bagnaia tidak boleh lagi membuat kesalahan dalam dua balapan tersisa jika mau juara. Namun, andaikan tak juara pun Tardozzi tetap mengakui Bagnaia sudah mengungguli pencapaian Casey Stoner yang memenangkan dua gelar juara dunia (2007 bersama Ducati dan 2011 bersama Honda).

“Saya harus katakan, yang sedikit menganggu saya adalah Pecco telah memenangi setengah balapan dan berada di posisi kedua dalam kejuaraan. Ini adalah sesuatu yang seharusnya dan harus membuat kita berpikir sejenak untuk masa depan,” kata Tardozzi dikutip dari Crash, Jumat (1/11/2024).

"Kami telah membuat terlalu banyak kesalahan dalam balapan, dan itu tidak boleh terjadi dalam waktu dekat. Namun, memiliki pembalap yang telah memenangkan setengah balapan (dalam semusim) adalah sesuatu yang penting,” sambungnya.