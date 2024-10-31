Demi Muluskan Jorge Martin Segel Gelar Juara MotoGP 2024 di Malaysia, Pramac Ducati Beri Mesin Baru

SEGALA cara dilakukan Pramac Ducati untuk membawa Jorge Martin juara MotoGP 2024. Mereka bahkan siap memberi Jorge Martin mesin baru untuk motor balapnya dalam balapan MotoGP Malaysia 2024 pada akhir pekan ini.

Hal itu disampaikan Manager Pramac Ducati, Fonsi Nieto. Dia mengungkapkan bahwa Jorge Martin bakal memakai mesin baru untuk motor Desmosedici GP24-nya dalam MotoGP Malaysia 2024 pada akhir pekan ini.

Semua dukungan itu diberikannya karena dia yakin pembalapnya itu bisa memuluskan langkah Jorge Martin juara musim ini. Martin sendiri berpeluang segel gelar juara di MotoGP Malaysia 2024.

Sebelumnya, Martin hanya mampu finis dua kali dalam balapan di MotoGP Thailand 2024 pada akhir pekan lalu. Hasil itu membuatnya kehilangan lima poin dari Francesco Bagnaia, yang kini terpaut 17 poin saja darinya.

Dengan dua seri tersisa musim ini, Martinator -julukan Martin- jelas masih punya keuntungan untuk bisa merebut titel MotoGP 2024. Meski begitu, ancaman dari Pecco -sapaan Bagnaia- tak bisa diremehkan karena sang juara bertahan menunjukkan performa yang luar biasa di Buriram.