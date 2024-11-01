Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Miliarder asal Meksiko Ancam Tak Lagi Jadi Sponsor Red Bull Racing jika Depak Sergio Perez

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |00:00 WIB
Miliarder asal Meksiko Ancam Tak Lagi Jadi Sponsor Red Bull Racing jika Depak Sergio Perez
Pembalap Tim Red Bull Racing, Sergio Perez. (Foto: Instagram/schecoperez)
A
A
A

MILTON KEYNES – Red Bull Racing terancam kehilangan sponsor dari miliarder asal Meksiko jika memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Sergio Perez di akhir Formula One (F1) 2024. Pasalnya salah satu sponsor utama Red Bull itu hanya tertarik mendukung Perez yang juga berasal dari Meksiko. Balapan F1 2024 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Sponsor dari miliarder Meksiko yang dimaksud adalah Escuderia Telmex. Escuderia Telmex merupakan sponsor lama Perez, dengan perusahaan yang didirikan oleh pengusaha miliarder Carlos Slim.

Pada 2013, Slim menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di dunia menurut majalah Forbes, dengan kekayaan bersih yang mencengangkan sebesar $78 miliar. Putra Slim, Carlos Slim Domit adalah presiden perusahaan saat, dan sudah menetapkan ketetapan terkait pendirian mereka tentang mensponsori Perez dan Red Bull di masa mendatang.

Keputusannya terkait jika Perez tak lagi berada di Red Bull Racing, maka Escuderia Telmex juga akan menarik sponsor dari Red Bull Racing. Tentunya hal itu bisa menjadi kabar buruk untuk Red Bull Racing.

Sergio Perez (ig/schechoperez)

“Kami sedang berbicara dengan tim, kami masih dalam pembicaraan, belum pasti, tetapi yang akan selalu kami pertahankan adalah Checo –sapaan akrab Sergio Perez. Sejauh yang kami bisa, kami akan selalu bersamanya (Perez), tanpa keraguan,” kata Slim Domit, melansir dari Crash, Jumat (1/11/2024).

“Masalah kontrak Checo tidak terkait dengan masalah sponsor bagi kami, selalu seperti itu sejak ia menandatangani kontrak dengan tim, tetapi jika tidak ada lagi kesempatan untuk melanjutkan dengan tim, kami pasti akan melanjutkan dengan Checo,” tambah Slim Domit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement