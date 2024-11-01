Miliarder asal Meksiko Ancam Tak Lagi Jadi Sponsor Red Bull Racing jika Depak Sergio Perez

MILTON KEYNES – Red Bull Racing terancam kehilangan sponsor dari miliarder asal Meksiko jika memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Sergio Perez di akhir Formula One (F1) 2024. Pasalnya salah satu sponsor utama Red Bull itu hanya tertarik mendukung Perez yang juga berasal dari Meksiko.

Sponsor dari miliarder Meksiko yang dimaksud adalah Escuderia Telmex. Escuderia Telmex merupakan sponsor lama Perez, dengan perusahaan yang didirikan oleh pengusaha miliarder Carlos Slim.

Pada 2013, Slim menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di dunia menurut majalah Forbes, dengan kekayaan bersih yang mencengangkan sebesar $78 miliar. Putra Slim, Carlos Slim Domit adalah presiden perusahaan saat, dan sudah menetapkan ketetapan terkait pendirian mereka tentang mensponsori Perez dan Red Bull di masa mendatang.

Keputusannya terkait jika Perez tak lagi berada di Red Bull Racing, maka Escuderia Telmex juga akan menarik sponsor dari Red Bull Racing. Tentunya hal itu bisa menjadi kabar buruk untuk Red Bull Racing.

“Kami sedang berbicara dengan tim, kami masih dalam pembicaraan, belum pasti, tetapi yang akan selalu kami pertahankan adalah Checo –sapaan akrab Sergio Perez. Sejauh yang kami bisa, kami akan selalu bersamanya (Perez), tanpa keraguan,” kata Slim Domit, melansir dari Crash, Jumat (1/11/2024).

“Masalah kontrak Checo tidak terkait dengan masalah sponsor bagi kami, selalu seperti itu sejak ia menandatangani kontrak dengan tim, tetapi jika tidak ada lagi kesempatan untuk melanjutkan dengan tim, kami pasti akan melanjutkan dengan Checo,” tambah Slim Domit.