HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2024 di Vision+: Duel Max Verstappen vs Lando Norris Makin Panas

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |20:06 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2024 di Vision+: Duel Max Verstappen vs Lando Norris Makin Panas
Saksikan F1 GP Brasil 2024 bisa disaksikan di F1 GP Brasil 2024. (Foto: Vision+)
A
A
A

BRASIL – Ajang balap paling bergengsi di dunia, Formula 1 (F1), akan kembali menggelar salah satu balapan yang paling dinantikan, yaitu FORMULA 1 Lenovo Grande Premio De Sao Paulo 2024, Brasil. Siapkan diri Anda untuk menyaksikan berbagai aksi mendebarkan di sirkuit ikonik Interlagos, yang bisa disaksikan di beIN Sports 1 dengan klik di sini.

Saat ini Max Verstappen masih memimpin klasemen dengan total perolehan 362 poin, diikuti oleh Lando Norris yang memiliki 315 poin. Berikut adalah jadwal lengkap untuk acara tersebut:

Jumat, 1 November 2024

● 21:25 WIB - Practice 1

Sabtu, 2 November 2024

● 01:00 WIB - Sprint Qualifying Pre Show

● 01:26 WIB - Sprint Qualifying

● 02:14 WIB - Sprint Qualifying Post Show

● 20:00 WIB - Sprint Race Pre Show

● 20:56 WIB - Sprint Race

● 21:30 WIB - Sprint Race Post Show

F1 GP Brasil 2024

Minggu, 3 November 2024

● 00:01 WIB - Qualifying Pre Show

● 00:55 WIB - Qualifying

● 02:00 WIB - Qualifying Post Show

● 22:30 WIB - Grand Prix Sunday

● 23:55 WIB - Main Race

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
