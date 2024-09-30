Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Miris Lee Yong-dae, Mantan Pebulutangkis Korsel yang Gugat Cerai Istri karena Diduga Bisnis Prostitusi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |17:49 WIB
Kisah Miris Lee Yong-dae, Mantan Pebulutangkis Korsel yang Gugat Cerai Istri karena Diduga Bisnis Prostitusi
Lee Yong-dae kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH miris Lee Yong-dae menarik diulas. Sebab, mantan pebulutangkis Korsel itu diketahui gugat cerai istri karena diduga bisnis prostitusi.

Lee Yong-dae telah menjadi sosok legendaris di dunia bulutangkis Korea Selatan. Pasalnya, dia berhasil mengukir karier fantastis.

Lee Yong-dae

Sepanjang kariernya, Lee Yong-dae meraih sederet gelar bergengsi di dua sektor berbeda. Dia bersinar di ganda putra dan ganda campuran.

Pada sektor ganda putra, bersama Yoo Yeon-seong, Lee sukses berbagai gelar BWF, seperti Indonesia Open, Hong Kong Open, Denmark Open, Japan Open, dan lainnya. Pencapaian ini membuat duet itu sempat menduduki peringkat 1 ranking dunia.

Kemudian, di sektor ganda campuran, Lee Yong-dae yang berpasangan dengan Lee Hyo-jung juga tak kalah berprestasi. Mereka sempat menduduki ranking 1 dunia berkat meraih berbagai gelar BWF, seperti Swiss Open, China Open, hingga meraih medali emas Olimpiade Beijing 2008.

Namun, di balik prestasinya yang sangat luar biasa, Lee Yong-dae sangat tidak beruntung dalam urusan percintaan. Ia menjalin hubungan asmara dengan seorang aktris bernama Byun Soo-mi.

Berpacaran sejak 2011, Lee Yong-dae dan Byun Soo-mi akhirnya menikah pada Februari 2017. Pernikahan mereka bahkan sudah dianugerahi seorang anak yang kemudian diberi nama Ye Bin.

Namun nahas, saat usia pernikahan mereka baru akan menginjak 2 tahun, Lee Yong-dae secara mengejutkan menggugat cerai sang istri tercinta. Kabar ini pun sangat menghebohkan publik pada saat itu.

