HOME SPORTS NETTING

Kisah Haru Baek Ha-na/Lee So-hee, Ganda Putri Korsel yang Cetak Sejarah Gusur Peringkat 1 Dunia dari China

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |14:15 WIB
Kisah Haru Baek Ha-na/Lee So-hee, Ganda Putri Korsel yang Cetak Sejarah Gusur Peringkat 1 Dunia dari China
Baek Ha-na/Lee So-hee sukses menduduki ranking 1 BWF ganda putri (Foto: Instagram/@black_one_161)
KISAH haru Baek Ha-na/Lee So-hee, ganda putri Korea Selatan yang cetak sejarah gusur peringkat 1 dunia dari China, menarik untuk diulas. Keduanya kini menjadi buruan lawan-lawannya.

China masih mendominasi sektor ganda putri sejak 2019. Penghuni peringkat 1 sebelumnya adalah Chen Qing Chen/Jia Yifan.

Chen Qing Chen/Jia Yi Fan

Bahkan, dari lima besar saat ini, tiga di antaranya berasal dari China. Dua pasangan lain yakni Liu Sheng Shu/Tan Ning dan Zhang Shu Xian/Zheng Yu.

Namun, Baek/Lee berhasil menembus posisi teratas. Mereka melejit ke urutan satu dengan raihan 98416 poin dan menggeser Chen/Jia dari takhtanya.

Hal itu terjadi usai Baek/Lee melaju hingga semifinal Denmark Open 2024 Super 750. Pasangan asal Korea Selatan itu menambah 7.700 poin dan langsung melonjak ke posisi pertama.

Keberhasilan Baek/Lee menjadi catatan sejarah tersendiri. Sebab, untuk pertama kalinya, Korea Selatan memiliki ganda putri berperingkat 1 dunia di ranking BWF.

2
