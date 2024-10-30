Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dua Petarung Dagestan Berjaya di UFC 308, Bukti Kampung Halaman Khabib Nurmagomedov Terus Lahirkan Petarung Kuat

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |21:19 WIB
Dua Petarung Dagestan Berjaya di UFC 308, Bukti Kampung Halaman Khabib Nurmagomedov Terus Lahirkan Petarung Kuat
Petarung asal Rusia, Magomed Ankalaev. (Foto: UFC)
A
A
A

KAMPUNG halaman Khabib Nurmagomedov terus melahirkan banyak petarung hebat. Terbukti dua petarung asal Dagestan, yakni Shara Magomedov dan Magomed Ankalaev mampu memetik kemenangan saat bertarung di UFC 308.

Dalam pertarungan UFC 308 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Sabtu 26 Oktober 2024 lalu, banyak petarung hebat yang memetik kemenangan dan salah duanya adalah Shara dan Magomed.

Menariknya, kedua petarung itu sama-sama berasal dari Dagestan. Dagestan merupakan wilayah dari Federasi Rusia di Kaukus Utara, Eropa Timur, dari wilayah ini banyak menghasilkan para petarung handal di UFC, sebut saja seperit Khabib dan Islam Makhachev.

Shara Magomedov berhasil memenangkan pertarungan atas Armen Petrosyan dengan KO, sedangkan Magomed Ankalaev melawan Aleksandar Rakic, berhasil menyelesaikan pertarungan dengan keputusan mayoritas.

Shara Magomedov

Shara Magomedov

Pada saat pertarungan dimulai Armen Petrosyan inisiatif memulai serangan terhadap Magomedov dengan pukulan tangan kanan yang kuat.

Hingga mengakibatkan Magomedov terpojok ke dinding ring, sehingga Magomedov memposisikan untuk bertahan.

Petarung 30 tahun itu berhasil menyerang balik dari serangan Petrosyan, sehingga mampu membalas pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Superman.

Sepanjang ronde pertama terlihat jelas kedua petarung tersebut mencoba saling mengalahkan lawannya dengan beberapa tendangan kaki.

Menjelang akhir di ronde pertama Shara Bullet berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan dengan beberapa serangan yang signifikan.

Memasuki ronde 2 Magomedov berhasil mendominasi pertarungan dan menghantam Petrosyan, hingga kehilangan energi.

Hingga pada akhirnya petarung Dagestan tersebut berhasil menumbangkan Superman dengan mendaratkan pukulan berputar hingga mengenai dagu dan menyelesaikanya dengan pukulan berputar hingga lawannya jatuh dan KO.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/43/3163527/petarung_ufc_khamzat_chimaev_melakukan_selebrasi_dengan_membawa_bendera_palestina_usai_jadi_juara_kelas_menengah-mZUT_large.jpg
Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159770/arianny_celeste-JLOx_large.jpg
Kisah Gadis Ring Cantik Arianny Celeste, Ternyata Lebih Kaya dari Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/469/3153706/alexa_grasso-jtiI_large.jpg
5 Petarung Top MMA Paling Cantik, Nomor 1 Model Tersohor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/43/3152935/simak_kisah_tak_biasa_supermodel_cantik_gloria_de_paula-ehyv_large.jpg
Kisah Tak Biasa Supermodel Cantik Gloria de Paula yang Banting Setir Jadi Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/43/3146770/yoo_joo_sang-PTUR_large.jpg
Profil Yoo Joo-sang, Petarung asal Korsel yang Pukul KO Jeka Saragih dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/43/3146036/petarung_indonesia_jeka_saragih_takluk_dalam_28_detik_gara_gara_ko_brutal_di_ufc_316-jnyg_large.jpg
Kisah Miris Jeka Saragih, Pegulat Indonesia yang Langsung KO secara Brutal dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement