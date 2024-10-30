Dua Petarung Dagestan Berjaya di UFC 308, Bukti Kampung Halaman Khabib Nurmagomedov Terus Lahirkan Petarung Kuat

KAMPUNG halaman Khabib Nurmagomedov terus melahirkan banyak petarung hebat. Terbukti dua petarung asal Dagestan, yakni Shara Magomedov dan Magomed Ankalaev mampu memetik kemenangan saat bertarung di UFC 308.

Dalam pertarungan UFC 308 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Sabtu 26 Oktober 2024 lalu, banyak petarung hebat yang memetik kemenangan dan salah duanya adalah Shara dan Magomed.

Menariknya, kedua petarung itu sama-sama berasal dari Dagestan. Dagestan merupakan wilayah dari Federasi Rusia di Kaukus Utara, Eropa Timur, dari wilayah ini banyak menghasilkan para petarung handal di UFC, sebut saja seperit Khabib dan Islam Makhachev.

Shara Magomedov berhasil memenangkan pertarungan atas Armen Petrosyan dengan KO, sedangkan Magomed Ankalaev melawan Aleksandar Rakic, berhasil menyelesaikan pertarungan dengan keputusan mayoritas.

Shara Magomedov





Pada saat pertarungan dimulai Armen Petrosyan inisiatif memulai serangan terhadap Magomedov dengan pukulan tangan kanan yang kuat.

Hingga mengakibatkan Magomedov terpojok ke dinding ring, sehingga Magomedov memposisikan untuk bertahan.

Petarung 30 tahun itu berhasil menyerang balik dari serangan Petrosyan, sehingga mampu membalas pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Superman.

Sepanjang ronde pertama terlihat jelas kedua petarung tersebut mencoba saling mengalahkan lawannya dengan beberapa tendangan kaki.

Menjelang akhir di ronde pertama Shara Bullet berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan dengan beberapa serangan yang signifikan.

Memasuki ronde 2 Magomedov berhasil mendominasi pertarungan dan menghantam Petrosyan, hingga kehilangan energi.

Hingga pada akhirnya petarung Dagestan tersebut berhasil menumbangkan Superman dengan mendaratkan pukulan berputar hingga mengenai dagu dan menyelesaikanya dengan pukulan berputar hingga lawannya jatuh dan KO.