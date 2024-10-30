Main Bareng Hendra Setiawan dan Greysia Polii, Begini Reaksi Girang Alwi Farhan dan Putri Kusuma Wardani

DUA pebulu tangkis muda Indonesia, Alwi Farhan dan Putri Kusuma Wardani, bercerita soal momen mereka bermain bareng legenda bulu tangkis. Mereka pun mengaku senang bisa menang kesempatan berharga itu.

Momen Alwi Farhan dan Putri Kusuma Wardani main bareng legenda bulu tangkis tersaji di Jatim Expo, Surabaya, Minggu 27 Oktober 2024. Publik Kota Pahlawan mendapat suguhan hiburan yang menarik setelah pertandingan final turnamen bulutangkis Indonesia International Challenge 2024.

Penggemar bulutangkis di Kota Surabaya dan sekitarnya mendapatkan pengalaman seru dan menarik karena bisa melihat langsung idolanya bermain fun games. Legenda bulutangkis Hendra Setiawan dan Greysia Polii turut hadir.

Keduanya menjadi kapten tim. Dari tim Hendra Setiawan, ada Putri Kusuma Wardani, Rinov Rivaldy, dan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Adapun di tim Greysia Polii, ini dihuni Fajar Alfian, Alwi Farhan, dan Marcus Fernaldi Gideon.

Dalam laga yang digelar dengan sistem tiga gim dalam waktu masing-masing gim selama 12 menit, tim Greysia Polii akhirnya keluar sebagai juara mengalahkan tim Hendra Setiawan. Greysia yang berpasangan dengan Alwi Farhan meraih kemenangan atas Hendra Setiawan/Putri Kusuma Wardani dengan skor 22-23, 19-17, dan 23-15.

Dari sektor ganda putra, pasangan Rinov/Yeremia meraih kemenangan dengan skor 19-18, 20-20, 16-15 atas Fajar/Gideon. Dengan hasil ini secara total tim Greysia Polli unggul dengan skor 117-112 atas Hendra Setiawan.

Para pemain yang tampil turut bersuka cita mengingat mereka bisa menghibur publik Kota Pahlawan dengan bermain fun games. Alwi Farhan merasa terhormat bisa bermain dengan legenda sekaligus peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020.