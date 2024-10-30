Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Disisihkan, Eks Bintang MotoGP Ini Jagokan Jorge Martin Juara MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |02:29 WIB
Francesco Bagnaia Disisihkan, Eks Bintang MotoGP Ini Jagokan Jorge Martin Juara MotoGP 2024
Jorge Martin dan Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

EKS bintang MotoGP, Marco Melandri, jagokan Jorge Martin juara MotoGP 2024. Nama Francesco Bagnaia disihkan.

Tentu saja, Melandri punya alasan tersendiri dalam menjagokan Jorge Martin. Alasannya, dia ingin pembalap dari tim satelit itu mempermalukan tim pabrikan.

Francesco Bagnaia dan Jorge Martin

Setelah balapan di MotoGP Thailand 2024 pada akhir pekan lalu, perebutan gelar juara musim ini memang semakin sengit. Pasalnya, Pecco -sapaan Bagnaia- memangkas ketertinggalannya dari Martin dari 22 menjadi 17 poin saja.

Dengan dua seri tersisa di Malaysia dan Valencia, Bagnaia masih punya peluang untuk mengejar Martinator -julukan Martin. Namun, jelas sang rider Pramac Ducati saat ini masih dalam posisi yang lebih menguntungkan untuk juara.

Melandri pun tak mau meremehkan Bagnaia. Akan tetapi, dia lebih ingin Martin menjadi juara agar mematahkan tradisi tim pabrikan yang hampir selalu juara MotoGP karena punya sokongan dana yang lebih banyak untuk mengembangkan motor mereka.

“Saya masih mempercayai Pecco. Meskipun di sisi lain saya ingin Martín menang, hanya untuk menyangkal keyakinan bahwa tim resmi harus selalu menang,” kata Melandri, dilansir dari Motosan, Rabu (30/10/2024).

“Lenovo membayar lebih dari Prima; Mereka tidak mampu untuk tidak menang. Dan Monster, sponsor Ducati, tidak akan menerima pebalap Red Bull untuk menang,” tambahnya.

