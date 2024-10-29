Advertisement
MOTOGP

Kecelakaan Parah di MotoGP 2020 Berdampak Besar ke Kehidupan Marc Marquez: Saya Versi 2019 Jauh Lebih Percaya Diri dan Kuat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |11:24 WIB
Kecelakaan Parah di MotoGP 2020 Berdampak Besar ke Kehidupan Marc Marquez: Saya Versi 2019 Jauh Lebih Percaya Diri dan Kuat
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
KUALA LUMPUR – Kecelakaan parah di MotoGP 2020 serta menurunnya kualitas motor Repsol Honda ternyata memberikan dampak besar ke kehidupan Marc Marquez. Sebab pada 2019, ia merasa tengah menjadi versi terbaik dirinya, baik itu secara kepercayaan diri maupun fisik.

Seperti yang diketahui, Marquez telah meraih kesuksesan besar bersama Repsol Honda setelah promosi ke MotoGP pada 2013 silam. Sampai musim 2019, dia mengoleksi enam gelar juara di kelas utama.

Namun, setelah juara MotoGP 2019, nasib sial mendatanginya di musim 2020. Bintang asal Spanyol itu mengalami kecelakaan parah di Jerez yang membuat lengannya cedera parah dan butuh waktu sampai tiga tahun untuk membuatnya kembali dalam kondisi prima.

Sejak itu, The Baby Alien -julukan Marquez- tak pernah juara lagi dan menyebabkan pengembangan motor Honda pun terhambat. Pada akhirnya, dia memilih hengkang ke Gresini Ducati di MotoGP 2023 agar bisa tampil kompetitif lagi.

Marc Marquez

Kini, dua seri menjelang musim berakhir, Marquez duduk di peringkat tiga klasemen sementara MotoGP 2023. Pada tahun depan, dia telah mengamankan kursi di tim pabrikan Ducati dan diprediksi bakal kembali dalam jalur perebutan gelar juara.

Kendati sudah mulai kembali ke papan atas, Marquez menilai dirinya pada versi 2019 jauh lebih percaya diri dibanding versi saat ini. Dari segi mental dan fisik, pembalap berusia 31 tahun itu merasa jauh lebih baik ketika kali terakhir menjadi juara MotoGP.

Halaman:
1 2
