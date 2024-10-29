Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Tong Sin Fu, Sosok Pelatih asal Indonesia yang Bikin Legenda Pebulutangkis China Lin Dan Ditakuti Dunia

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |23:05 WIB
Kisah Tong Sin Fu, Sosok Pelatih asal Indonesia yang Bikin Legenda Pebulutangkis China Lin Dan Ditakuti Dunia
Tong Sin Fu jadi pelatih top bulu tangkis. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH Tong Sin Fu menarik diulas. Sebab, sosok pelatih asal Indonesia ini bikin legenda pebulutangkis China, Lin Dan, ditakuti dunia.

Tong Sin Fu merupakan pelatih asal Indonesia yang namanya begitu tersohor. Dia berhasil membawa anak asuhnya menjelma menjadi bintang di sektor tunggal putra.

Tong Sin Fu

Sejumlah pebulu tangkis Indonesia pernah merasakan tangan dingin Tong Sin Fu. Di antaranya, ada Alan Budikusuma, Ardy B Wiranata, hingga Joko Supriyanto.

Selain itu, Tong Sin Fu juga pernah melatih pebulu tangkis di luar Indonesia. Salah satunya ada tunggal putra terbaik China, yakni Lin Dan.

Tong Sin Fu bisa melatih Lin Dan usai memutuskan hijrah ke China. Dia mencoba mendaftar masuk tim pelatih bulu tangkis China setelah pensiun menjadi pemain bulu tangkis profesional.

Halaman:
1 2
