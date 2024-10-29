Kisah Tong Sin Fu, Sosok Pelatih asal Indonesia yang Bikin Legenda Pebulutangkis China Lin Dan Ditakuti Dunia

KISAH Tong Sin Fu menarik diulas. Sebab, sosok pelatih asal Indonesia ini bikin legenda pebulutangkis China, Lin Dan, ditakuti dunia.

Tong Sin Fu merupakan pelatih asal Indonesia yang namanya begitu tersohor. Dia berhasil membawa anak asuhnya menjelma menjadi bintang di sektor tunggal putra.

Sejumlah pebulu tangkis Indonesia pernah merasakan tangan dingin Tong Sin Fu. Di antaranya, ada Alan Budikusuma, Ardy B Wiranata, hingga Joko Supriyanto.

Selain itu, Tong Sin Fu juga pernah melatih pebulu tangkis di luar Indonesia. Salah satunya ada tunggal putra terbaik China, yakni Lin Dan.

BACA JUGA: Kisah Inspiratif Lin Dan yang Sempat Tak Direstui Orangtua Main Bulu Tangkis Kini Jadi Legenda

Tong Sin Fu bisa melatih Lin Dan usai memutuskan hijrah ke China. Dia mencoba mendaftar masuk tim pelatih bulu tangkis China setelah pensiun menjadi pemain bulu tangkis profesional.