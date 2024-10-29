Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Usai Juara di Surabaya, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu Incar Titel Indonesia Masters Super 100 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |02:10 WIB
Usai Juara di Surabaya, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu Incar Titel Indonesia Masters Super 100 2024
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menargetkan titel juara di Indonesia Masters Super 100 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

SURABAYA – Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil meraih gelar juara International Challenge (IIC) 2024 di Surabaya. Tak puas satu titel, mereka ingin menambah gelar lagi di ajang Indonesia Masters Super 100 2024.

Dalam final yang digelar di Jatim Expo, Surabaya, Minggu 27 Oktober 2024, ganda campuran ranking 97 dunia itu meraih kemenangan dua gim langsung atas rekan senegara, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. Mereka menang dengan skor 21-13, 21-15 untuk meraih gelar juara.

Jafar Hidayatullah/Felisha Albert Pasaribu

Menang meyakinkan, Jafar/Felisha mengungkapkan telah belajar banyak dari pertemuan sebelumnya dengan Amri/NIta di Malaysia. Saat berlaga di Negeri Jiran itu, juara Indonesia Masters 2024 Super 100 Pekanbaru tersebut menyerah dengan skor 10-21, 14-21.

“Pada laga ini kami bermain lebih sabar. Pada pertemuan sebelumnya dengan Amri/Nita kami kalah karena bermain terburu-buru sehingga banyak melakukan kesalahan sendiri," kata Jafar dikutip dari rilis PBSI, Selasa (29/10/2024).

"Kami mencoba untuk mengatur tempo permainan di laga ini dan lebih sabar. Kami punya keutungan di sini karena laju shuttletcock lebih kenancang jadi membuat kami bermain dengan nyaman,” imbuhnya.

Torehan itu membuat Jafar/Felisha kembali berjaya pada ajang Indonesia International Challenge 2024. Tercatat sebelumnya saat berlaga pada ajang yang sama di Pekanbaru, mereka juga naik podium tertinggi seusai mengalahkan rekan satu negaranya, Adnan Maulana/Indah Cahya, dengan skor 21-18, 21-10.

Halaman:
1 2
