Ini Perasaan Andrea Iannone Bakal Comeback di MotoGP Malaysia 2024 Usai Absen 5 Tahun

KUALA LUMPUR – Pembalap asal Italia, Andrea Iannone tengah bahagia karena akan comeback di MotoGP pada GP Malaysia 2024. Ia yang sudah absen dari ajang MotoGP selama lima tahun itu pun merasa bangga sekaligus terhormat karena masih dipercaya untuk Ducati untuk tampil di ajang balap tersebut.

Iannone akan kembali membalap di MotoGP pada akhir pekan ini di GP Malaysia 2024 bersama tim Pertamina Enduro VR46 Ducati. Dia menggantikan posisi Fabio Di Giannantonio yang terpaksa absen di dua seri terakhir musim ini karena harus menjalani operasi bahu di Roma, Italia.

Iannone sendiri pada musim ini baru kembali membalap lagi dan memulainya di ajang World Superbike (WSBK) 2024. Dia finis di peringkat delapan ajang balap motor komersil itu dengan torehan 231 poin.

Sebelumnya, karier balap Iannone terpaksa terhenti karena dia mendapatkan skorsing selama empat tahun akibat terbukti menggunakan doping. Alhasil, penampilannya di GP Malaysia 2024 pada akhir pekan ini akan menjadi balapan pertamanya di MotoGP sejak kali terakhir mentas pada 2019 silam.

Karena itu, pembalap berusia 35 tahun itu sangat antusias menantikan comebacknya dengan Ducati di tim milik Valentino Rossi itu. Terlebih lagi, dia bakal mengendarai motor Desmosedici GP23 yang membawa Francesco Bagnaia juara MotoGP 2023 lalu.

"Mengendarai motor juara dunia itu mengasyikkan. MotoGP adalah motor paling berteknologi dan berperforma tinggi, saya merasa terhormat mereka memikirkan saya dan saya merasa harus langsung mengatakan ya pada kesempatan ini begitu ditawarkan kepada saya,” kata Iannone dilansir dari laman resmi VR46, Selasa (29/10/2024).