Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Perasaan Andrea Iannone Bakal Comeback di MotoGP Malaysia 2024 Usai Absen 5 Tahun

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |10:41 WIB
Ini Perasaan Andrea Iannone Bakal Comeback di MotoGP Malaysia 2024 Usai Absen 5 Tahun
Andrea Iannone bakal perkuat Pertamina Enduro VR46 Racing di MotoGP Malaysia 2024. (Foto: Instagram/vr46racingteam)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pembalap asal Italia, Andrea Iannone tengah bahagia karena akan comeback di MotoGP pada GP Malaysia 2024. Ia yang sudah absen dari ajang MotoGP selama lima tahun itu pun merasa bangga sekaligus terhormat karena masih dipercaya untuk Ducati untuk tampil di ajang balap tersebut.

Iannone akan kembali membalap di MotoGP pada akhir pekan ini di GP Malaysia 2024 bersama tim Pertamina Enduro VR46 Ducati. Dia menggantikan posisi Fabio Di Giannantonio yang terpaksa absen di dua seri terakhir musim ini karena harus menjalani operasi bahu di Roma, Italia.

Iannone sendiri pada musim ini baru kembali membalap lagi dan memulainya di ajang World Superbike (WSBK) 2024. Dia finis di peringkat delapan ajang balap motor komersil itu dengan torehan 231 poin.

Sebelumnya, karier balap Iannone terpaksa terhenti karena dia mendapatkan skorsing selama empat tahun akibat terbukti menggunakan doping. Alhasil, penampilannya di GP Malaysia 2024 pada akhir pekan ini akan menjadi balapan pertamanya di MotoGP sejak kali terakhir mentas pada 2019 silam.

Andrea Iannone

Karena itu, pembalap berusia 35 tahun itu sangat antusias menantikan comebacknya dengan Ducati di tim milik Valentino Rossi itu. Terlebih lagi, dia bakal mengendarai motor Desmosedici GP23 yang membawa Francesco Bagnaia juara MotoGP 2023 lalu.

"Mengendarai motor juara dunia itu mengasyikkan. MotoGP adalah motor paling berteknologi dan berperforma tinggi, saya merasa terhormat mereka memikirkan saya dan saya merasa harus langsung mengatakan ya pada kesempatan ini begitu ditawarkan kepada saya,” kata Iannone dilansir dari laman resmi VR46, Selasa (29/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement