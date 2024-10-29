Enea Bastianini Enggan Bantu Francesco Bagnaia Juara Dunia MotoGP 2024

BURIRAM – Enea Bastianini terang-terangan menyebut tak akan membantu Francesco Bagnaia menjadi juara dunia MotoGP 2024. Ia bahkan bertekad meraih kemenangan pada MotoGP Malaysia 2024 pekan depan.

Peluang Bastianini menjadi juara dunia MotoGP 2024 tertutup secara matematis usai balapan di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Minggu 27 Oktober siang WIB. Pembalap tim Ducati Lenovo itu hanya finis di urutan 14.

Hasil itu membuat Bastianini baru mengoleksi 345 poin. Ia terpaut hingga 108 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen. Dengan dua seri tersisa, mustahil baginya untuk menjadi juara dunia.

Usai balapan MotoGP Thailand 2024, Bastianini sadar peluang untuk juara dunia kini hanya ada pada dua pembalap yakni Bagnaia dan Martin. Lantas, apakah ia akan membantu sang rekan setim?

“Sekarang secara matematis (peluang juara dunia) hanya dua pembalap, Jorge (Martin) dan Pecco,” kata Bastianini, melansir dari Crash, Selasa (29/10/2024).

“Sekarang jaraknya hanya 17 poin (antara Bagnaia dengan Martin). Tidak, ini bukan waktunya (membantu Bagnaia). Saya juga ingin menang di Malaysia,” sambung pria asal Italia itu.