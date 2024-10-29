Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Enea Bastianini Enggan Bantu Francesco Bagnaia Juara Dunia MotoGP 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |01:29 WIB
Enea Bastianini Enggan Bantu Francesco Bagnaia Juara Dunia MotoGP 2024
Enea Bastianini enggan membantu Francesco Bagnaia juara dunia MotoGP 2024 (Foto: Instagram/@bestia23)
A
A
A

BURIRAM – Enea Bastianini terang-terangan menyebut tak akan membantu Francesco Bagnaia menjadi juara dunia MotoGP 2024. Ia bahkan bertekad meraih kemenangan pada MotoGP Malaysia 2024 pekan depan.

Peluang Bastianini menjadi juara dunia MotoGP 2024 tertutup secara matematis usai balapan di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Minggu 27 Oktober siang WIB. Pembalap tim Ducati Lenovo itu hanya finis di urutan 14.

Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini, berfoto usai Sprint Race MotoGP Jepang 2024 (Foto: X/@MotoGP)

Hasil itu membuat Bastianini baru mengoleksi 345 poin. Ia terpaut hingga 108 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen. Dengan dua seri tersisa, mustahil baginya untuk menjadi juara dunia.

Usai balapan MotoGP Thailand 2024, Bastianini sadar peluang untuk juara dunia kini hanya ada pada dua pembalap yakni Bagnaia dan Martin. Lantas, apakah ia akan membantu sang rekan setim?

“Sekarang secara matematis (peluang juara dunia) hanya dua pembalap, Jorge (Martin) dan Pecco,” kata Bastianini, melansir dari Crash, Selasa (29/10/2024).

“Sekarang jaraknya hanya 17 poin (antara Bagnaia dengan Martin). Tidak, ini bukan waktunya (membantu Bagnaia). Saya juga ingin menang di Malaysia,” sambung pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement