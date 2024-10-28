Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Senang Dapat Berjaya di MotoGP Thailand 2024, Francesco Bagnaia Kirim Sinyal Perang untuk Jorge Martin

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |12:15 WIB
Senang Dapat Berjaya di MotoGP Thailand 2024, Francesco Bagnaia Kirim Sinyal Perang untuk Jorge Martin
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BURIRAM – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia menyatakan perang kepada Jorge Martin di sisa dua balapan MotoGP 2024. Bagnaia tepatnya memastikan dirinya takkan menyerah dari rider Pramac Ducati tersebut usai mampu berjaya di MotoGP Thailand 2024, pada Minggu 27 Oktober 2024.

Ya, Bagnaia sukses memangkas jarak dengan Martin yang kini berada di puncak klasemen MotoGP 2024. Baginya kemenangan di seri Thailand bukan hanya soal poin, tapi juga meningkatkan mentalnya untuk bersaing hingga akhir dengan Martin.

Pecco -sapaan Bagnaia- start dari posisi terdepan dalam balapan utama MotoGP Thailand 2024 yang dihiasi hujan. Dia sempat kesulitan di lap-lap awal karena Martin tampil sangat agresif.

Namun, pada akhirnya bintang asal Italia itu mampu memenangkan duel ketat kontra Martin. Dia finis dengan keunggulan hampir tiga detik dari pembalap Pramac Ducati tersebut.

Francesco Bagnaia

Dengan hasil tersebut, Pecco memangkas ketertinggalannya dari Martin menjadi 17 poin saja di puncak klasemen. Dengan dua seri tersisa di Malaysia dan Valencia, tentunya pertarungan mereka untuk memperebutkan gelar juara bakal semakin sengit.

Pecco pun menilai kemenangannya dalam balapan utama MotoGP Thailand 2024 sangat penting untuk menjaga peluangnya mempertahankan gelar juara. Selain itu, dia juga menilai podium pertamanya tersebut akan sangat membantunya dari segi mentalitas untuk menghadapi dua seri terakhir musim ini.

Halaman:
1 2
