Kenapa Francesco Bagnaia Beri Isyarat 4 Jari ke Jorge Martin di MotoGP Thailand 2024? Ini Penyebabnya

FRANCESCO Bagnaia beri isyarat 4 jari ke Jorge Martin di MotoGP Thailand 2024. Penyebabnya pun terungkap.

Ya, Bagnaia jadi sorotan usai sesi sprint race MotoGP Thailand 2024 resmi digelar pada Sabtu 26 Oktober 2024. Balapan 13 lap di Sirkuit Buriram, Thailand, itu sendiri dimenangkan oleh Enea Bastianini (Ducati Lenovo).

Sementara itu, Jorge Martin finis di posisi kedua. Dia mengasapi Francesco Bagnaia yang mengisi podium ketiga dalam balapan itu.

Usai sesi sprint race rampung digelar, Bagnaia kedapatan memberi isyarat 4 jari kepada Jorge Martin. Sontak, aksinya jadi sorotan dan banyak pihak yang mempertanyakan maksud dari aksi Bagnaia itu.

Dilansir dari Marca, Senin (28/10/2024), isyarat 4 jari itu ternyata teguran Bagnaia kepada Martin yang melakukan pelanggaran dalam balapan itu. Jorge Martin dinilai empat kali melakukan pelanggaran track limit.