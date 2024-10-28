Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kenapa Francesco Bagnaia Beri Isyarat 4 Jari ke Jorge Martin di MotoGP Thailand 2024? Ini Penyebabnya

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |16:41 WIB
Kenapa Francesco Bagnaia Beri Isyarat 4 Jari ke Jorge Martin di MotoGP Thailand 2024? Ini Penyebabnya
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Twitter)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia beri isyarat 4 jari ke Jorge Martin di MotoGP Thailand 2024. Penyebabnya pun terungkap.

Ya, Bagnaia jadi sorotan usai sesi sprint race MotoGP Thailand 2024 resmi digelar pada Sabtu 26 Oktober 2024. Balapan 13 lap di Sirkuit Buriram, Thailand, itu sendiri dimenangkan oleh Enea Bastianini (Ducati Lenovo).

Jorge Martin

Sementara itu, Jorge Martin finis di posisi kedua. Dia mengasapi Francesco Bagnaia yang mengisi podium ketiga dalam balapan itu.

Usai sesi sprint race rampung digelar, Bagnaia kedapatan memberi isyarat 4 jari kepada Jorge Martin. Sontak, aksinya jadi sorotan dan banyak pihak yang mempertanyakan maksud dari aksi Bagnaia itu.

Dilansir dari Marca, Senin (28/10/2024), isyarat 4 jari itu ternyata teguran Bagnaia kepada Martin yang melakukan pelanggaran dalam balapan itu. Jorge Martin dinilai empat kali melakukan pelanggaran track limit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement