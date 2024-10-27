Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sudah Sampai Final, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberto Mau Juara Indonesia International Challenge 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |00:01 WIB
Sudah Sampai Final, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberto Mau Juara Indonesia International Challenge 2024
Pemain ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. (Foto: PBSI)
A
A
A

SURABAYA - Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu senang bukan main usai lolos ke final Indonesia International Challenge (IIC) 2024 di Surabaya. Karena sudah sampai final maka mereka mau juara dan Jafar/Felisha enggan mengakhiri kompetisi itu menjadi runner-up.

Jafar/Felisha lolos ke final setelah meraih kemenangan atas pasangan Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti. Kemenangan itu lewat pertarungan rubber game 21-15, 19-21, 21-13 di Jatim Expo, Surabaya, Sabtu (26/10/2024).

Jafar mengaku sempat kehilangan fokus di gim kedua. Namun, dia dan Felisha bisa bangkit dan meraih kemenangan untuk menyegel tiket partai final Indonesia International Challenge 2024.

“Permainan kami hari ini sejatinya lebih nyaman ketimbang pertandingan sebelumnya. Dari segi fokus kami banyak mengendur sehingga di gim kedua kami kehilangan banyak poin dan akhirnya tertinggal,” kata Jafar dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, dikutip Minggu (27/10/2024).

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta (PBSI)

“Kami banyak bermain ragu-ragu saat sudah unggul di gim pertama. Seharusnya kami bisa mempertahankan tempo permainan dan menyelesaikan laga dengan lebih baik. Tentu hal ini menjadi evaluasi kami kedepannya,” tambah Felisha.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
