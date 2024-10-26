Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Merendah Lanny/Fadia Hadapi Perang Saudara di Semifinal Indonesia International Challenge 2024 Surabaya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |05:58 WIB
Reaksi Merendah Lanny/Fadia Hadapi Perang Saudara di Semifinal Indonesia International Challenge 2024 Surabaya
Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

SURABAYA – Ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti, beri reaksi merendah kala mengomentari perang saudara yang akan mereka hadapi di babak semifinal Indonesia International Challenge 2024 Surabaya. Diketahui, duet baru itu akan berhadapan dengan Siti Sarah Azzahra/Agnia Sri Rahayu.

Lanny/Fafia ogah jemawa meski akan menghadapi sang junior. Mereka bertekad tampil lepas dan fokus agar bisa mengatasi perlawanan sengit dari lawan.

Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Diketahui, Lanny/Fadia berhasil meraih kemenangan di babak perempatfinal IIC 2024 Surabaya yang berlangsung pada Jumat 25 Oktober 2024. Berlaga di Jatim Expo, Surabaya, mereka membungkam duet Taiwan, Nicole Gonzales Chan/Yang Chu Yun dengan skor 21-13 dan 21-12.

Kendati menang, duet anyar Tim Merah-Putih itu belum terlalu nyaman memainkan permainan mereka. Pasalnya, mereka kerap melakukan kesalahan sendiri.

“Bersyukur dalam laga debut kedua bisa meraih kemenangan. Ada evaluasi khususnya saya karena di laga ini banyak melakukan kesalahan sendiri. Hal itu harus saya redam lagi karena bisa mengubah momentum permainan,” kata Fadia dikutip dari rilis PBSI, Sabtu (26/10/2024).

Hasil positif itu membawa Lanny/Fadia melangkah ke semifinal. Selanjutnya, mereka bersua dengan Siti Sarah Azzahra/Agnia Sri Rahayu yang pada laga perempat final menumbangkan wakil Indonesia lainnya, Ridya Aula Fatasya/Anisanaya Kamila dengan skor 21-8, 21-10.

Melawan sang junior, Lanny/Fadia enggan terlena. Mereka ingin fokus untuk bisa menampilkan permainan terbaik karena mereka yakin Siti/Agnia bakal memberikan perlawanan ketat.

“Menghadapi rekan satu negara tentu tidak mudah karena lawan pasti punya motivasi untuk mengalahkan kami. Kami senang dengan hal itu karena laga bisa berjalan dengan sengit. Menghadapi laga esok hari kami mencoba fokus dan tidak mau terlalu terbebani,” jelas Fadia.

