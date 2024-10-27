Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming Formula 1 GP Meksiko di Vision+

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |17:11 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Formula 1 GP Meksiko di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming F1 GP Meksiko 2024 di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Formula 1 musim 2024 akan segera melanjutkan kejuaraan di 5 seri terakhir musim ini yang digelar dalam Gran Premio De La Ciudad De Mexico yang berlangsung di Autódromo Hermanos Rodríguez, Meksiko. Grand Prix ini dikenal dengan atmosfer yang luar biasa dari para penggemar dan lintasan yang menantang. Seri balapan ke-20 ini dapat disaksikan secara live streaming di Vision+ channel beIN Sports 1 dengan klik di sini.

Saat ini, Verstappen memimpin klasemen dengan 354 poin, sementara Norris berada tepat di bawahnya dengan 297 poin. Keduanya diprediksi akan saling adu kecepatan dalam perebutan gelar juara.

Formula One

Jadwal Nonton Streaming Formula 1 GP Meksiko:

Sabtu, 26 Oktober 2024

01:25 WIB - Practice 1

03:00 WIB - The F1 Show

04:55 WIB - Practice 2

Minggu, 27 Oktober 2024

00:25 WIB - Practice 3

03:00 WIB - Qualifying Pre Show

03:55 WIB - Qualifying

05:00 WIB - Qualifying Post Show

Senin, 28 Oktober 2024

01:30 WIB - Grand Prix Sunday

02:55 WIB - Main Race

05:00 WIB - Chequered Flag

Siapakah yang akan naik ke podium kemenangan? Streaming Formula 1 di Vision+ dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!

