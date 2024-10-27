JAKARTA – Formula 1 musim 2024 akan segera melanjutkan kejuaraan di 5 seri terakhir musim ini yang digelar dalam Gran Premio De La Ciudad De Mexico yang berlangsung di Autódromo Hermanos Rodríguez, Meksiko. Grand Prix ini dikenal dengan atmosfer yang luar biasa dari para penggemar dan lintasan yang menantang. Seri balapan ke-20 ini dapat disaksikan secara live streaming di Vision+ channel beIN Sports 1 dengan klik di sini.
Saat ini, Verstappen memimpin klasemen dengan 354 poin, sementara Norris berada tepat di bawahnya dengan 297 poin. Keduanya diprediksi akan saling adu kecepatan dalam perebutan gelar juara.
Jadwal Nonton Streaming Formula 1 GP Meksiko:
Sabtu, 26 Oktober 2024
01:25 WIB - Practice 1
03:00 WIB - The F1 Show
04:55 WIB - Practice 2
Minggu, 27 Oktober 2024
00:25 WIB - Practice 3
03:00 WIB - Qualifying Pre Show
03:55 WIB - Qualifying
05:00 WIB - Qualifying Post Show
Senin, 28 Oktober 2024
01:30 WIB - Grand Prix Sunday
02:55 WIB - Main Race
05:00 WIB - Chequered Flag
Siapakah yang akan naik ke podium kemenangan? Streaming Formula 1 di Vision+ dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!