5 Pebulutangkis Denmark yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Sampai Bikin Rekan Duetnya Kepincut!

Amalie Magelund jadi salah satu pebulutangkis cantik asal Denmark. (Foto: Instagram)

5 pebulutangkis Denmark yang cantiknya kebangetan akan diulas Okezone. Salah satunya sampai bikin rekan duetnya kepincut.

Denmark diketahui punya segudang talenta berbakat di dunia tepok bulu. Tak heran, para pebulutangkis di sana bisa menduduki peringkat tinggi di ranking BWF saat ini.

Para pemain itu pun akhirnya digandrungi banyak fans karena talenta gemilangnya. Apalagi, sejumlah pemain tak hanya punya bakat gemilang, tetapi juga paras yang begitu cantik nan menawan. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pebulutangkis Denmark yang cantiknya kebangetan:

5. Line Hojmark Kjaersfeldt





Salah satu pebulutangkis Denmark yang cantiknya kebangetan adalah Line Hojmark Kjaersfeldt. Dia merupakan salah satu pemain andalan Denmark dis ektor tunggal putri,

Line Hojmark Kjaersfeldt sukses mengukir karier ciamik sehingga berhasil mengukir prestasi di sejumlah ajang bergengsi. Di antaranya, dia jadi runner-up pada ajang Canada Open 2024. Di usia yang sudah menginjak 30 tahun pun, penampilannya masih gacor dan parasnya masih sangat cantik nan menawan.

4. Amalie Magelund





Kemudian, ada nama Amalie Magelund. Pebulu tangkis kelahiran Roskilde, Denmark, pada 13 Mei 2000 ini merupakan pemain spesialis nomor ganda.

Amalie Magelund Ppernah berduet dengan sejumlah pemain, mulai dari Mathias Thyrri, Niclas Nohr, hingga kini berduet dengan Jesper Toft. Karier manis pun sukses diukirnya dengan baru saja menjuarai Canada Open 2024 lewat duetnya dengan Jesper Toft.