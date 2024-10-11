Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Australia 2024 Hari Ini: Pernah Menang 4 Kali di Sirkuit Phillip Island, Marc Marquez Bakal Menggila Pekan Ini?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |05:58 WIB
Jadwal MotoGP Australia 2024 Hari Ini: Pernah Menang 4 Kali di Sirkuit Phillip Island, Marc Marquez Bakal Menggila Pekan Ini?
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

JADWAL MotoGP Australia 2024 hari ini, Jumat (11/10/2024) menyajikan dua agenda menarik, yakni sesi latihan bebas 1 dan latihan. Nama pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez akan kembali menjadi sorotan di Sirkuit Phillip Island, Australia pada akhir pekan ini karena berpotensi menggila.

Ya, Marquez memiliki kans yang besar untuk bersinar di MotoGP Australia 2024. Pasalnya saat ini hanya Marquez pembalap aktif di MotoGP yang sudah merasakan empat kali menang di Sirkuit Phillip Island.

Bahkan secara keseluruhan Marquez berada di peringkat ketiga dalam daftar pembalap yang paling banyak menang di Sirkuti Phillip Island. Dari empat kemenangan di Sirkuit Phillip Island itu, satu di antaranya diraih Marquez saat masih bermain di kelas 125cc dan sisanya di kelas MotoGP.

Terakhir kali Marquez memenangkan MotoGP Australia itu terjadi pada 2019 silam. Itu berarti tepat sebelum dirinya mengalami kecelakaan hebat di MotoGP 2020.

Marc Marquez

Kini Marquez sudah pulih dan menggunakan motor terbaik di MotoGP saat ini, yakni Ducati. Dengan segala hal tersebut, tidak heran jika Marquez kembali dijagokan untuk memenangkan MotoGP Australia 2024.

Halaman:
1 2
