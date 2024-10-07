Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Murid Marc Marquez Berpotensi Pecahkan Rekor Valentino Rossi yang Terukir Selama 27 Tahun!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |20:59 WIB
Murid Marc Marquez Berpotensi Pecahkan Rekor Valentino Rossi yang Terukir Selama 27 Tahun!
David Alonso (kiri) bersama Marc Marquez (kanan). (Foto: DAZN)
A
A
A

MOTEGI – Persaingan antara Valentino Rossi dan Marc Marquez bisa dikatakan menjadi salah satu rivalitas terpanas di era MotoGP modern. Bahkan, persaingan itu sampai melibatkan murid kedua rider tersebut, seperti baru-baru ini anak didik Marquez dikabarkan bakal memecahkan rekor milik Rossi.

Sosok yang berpotensi memecahkan rekor Rossi yang sudah terjaga selama 27 tahun itu adalah David Alonso. Alonso adalah murid Marquez yang kini berkarier di ajang balap Moto3 2024.

Sebagai informasi, David Alonso berhasil memenangkan balapan Moto3 Jepang 2024 pada akhir pekan lalu. Hasil tersebut membuatnya mengoleksi 10 kemenangan di musim ini.

Bahkan, podium pertama di Sirkuit Motegi itu membuat Alonso mengamankan gelar juara dunia Moto3 2024. Dia pun menjadi juara Grand Prix sepeda motor pertama dari Kolombia.

David Alonso

Dilansir dari Crash, Senin (7/10/2024), dengan begitu, Alonso kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menyamai rekor milik Rossi yang membukukan 11 kemenangan di kelas ketiga itu. Dia masih punya kesempatan dalam empat balapan yang tersisa musim ini untuk memecahkan rekor legenda asal Italia itu.

Saat ini, Alonso sudah sejajar dengan nama-nama tenar lainnya di dunia balap motor Grand Prix. Fausto Gresini, Marc Marquez dan Joan Mir juga punya 10 kemenangan di kelas terbawah itu.

The Doctor -julukan Rossi- sendiri mencetak rekor 11 kemenangan itu pada musim 1997 ketika menjuarai kelas 125 cc. Kala itu, Rossi mengendarai Aprilia RS125 untuk tim Nastro Azzurro Aprilia.

