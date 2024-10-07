Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Coba-Coba, Miguel Oliveira Pindah ke Yamaha karena Yakin Bisa Kompetitif

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |01:49 WIB
Bukan Coba-Coba, Miguel Oliveira Pindah ke Yamaha karena Yakin Bisa Kompetitif
Pembalap Tim Trackhouse Aprilia, Miguel Oliveira. (Foto: Instagram/88migueloliveira)
A
A
A

MISANO – Pembalap Trackhouse Aprilia, Miguel Oliveira, yakin betul bahwa kepindahannya bukanlah sebuah ajang pertaruhan karena dia yakin itu adalah hal yang positif baginya. Dia pun sangat optimis bahwa tim pabrikan Iwata bakal bangkit lagi di MotoGP meski masih butuh satu atau dua tahun lagi.

Miguel Oliveira memutuskan pindah ke Pramac Yamaha di MotoGP 2025 mendatang. Keputusannya tersebut pun disebut-sebut sebagai suatu pertaruhan, namun ia langsung membantah hal tersebut.

Bagi Oliveira, pindah ke tim satelit Yamaha itu bukanlah coba-coba. Sebab rider Trackhouse Aprilia itu yakin Yamaha bakal bangkit dan kompetitif lagi.

Ya, pembalap asal Portugal tersebut bakal berganti motor lagi setelah dua tahun menunggangi motor RS-GP milik Aprilia. Tentunya tidak ada yang bisa memastikan apakah dia bakal bisa cepat beradaptasi dengan motor Yamaha M1 atau tidak karena ini akan menjadi perjalanan baru dalam kariernya setelah sebelumnya bertahun-tahun mengendarai KTM di MotoGP.

Miguel Oliveira

Namun, Oliveira sangat yakin bahwa dirinya memutuskan hengkang ke Yamaha, yang sedang terpuruk, bukan untuk mempertaruhkan kariernya. Dia tahu betul bahwa keputusan ini akan berdampak apik untuknya.

Halaman:
1 2
